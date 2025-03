Svit Sešlar, najmočnejši celjski virus, ki so ga naredili v Stožicah

V nadaljevanju preberite:

Ko se je po dveh tekmah kaznik vrnil Svit Sešlar, so Celjani postali najbolj vroče moštvo v 1. SNL in v konferenčni ligi, kjer jih v četrtek doma čaka prva tekma osmine finala proti Luganu. Še prej pa tekma, ki bo Celjane usmerila v bitko za evropsko poletje ali celo za prvaka.

Sešlar se bo danes vrnil Stožice. Tu je postal šampion in se za zaupanje zeleno-belih oddolžil s prestopom v Turčijo za dva milijona evrov. Zdaj je ob še enem šampionu Albertu Rieri Olimpijina največja nevarnost. Je še močnejši virus, kot je bil trebušni, zaradi katerega so se Ljubljančani minuli konec tedna zdravili in niso igrali.

Igralska evolucija 23-letnega virtuoza s prefinjeno levico, ki zabija spektakularne gole in deli lucidne asistence, bo ob koncu sezone dobila povsem nove razsežnosti, ki so povezane z njegovim statusom. Sešlar je Celju zgolj posojen igralec turškega prvoligaša Eyüpspora.

Ali bi si Celjani lahko privoščili odkup enega od najboj vznemirljivh slovenskih nogometašev, ki na igrišču ustvarja čarovnije? Predsednik Celja Valerij Kolotilov pravi, da lahko, toda ...