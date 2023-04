Veselje po najstnikovem golu je trajalo le 30 minut

Nogometaši Domžal in Gorice so se v uvodnem dvoboju 33. kola Prve lige Telemach razšli brez zmagovalca z 1:1 (1:0). Obe ekipi tako nadaljujeta niz brez zmage v državnem prvenstvu. Domači igralci so ga podaljšali na sedem tekem, gosti pa na šest.

Domžalčani so zagrozili takoj po prvem pisku sodnika Radeta Obrenovića. Po vsega 20 sekundah je dlani gostujočega vratarja Matevža Dajčarja ogrel Bartol Barišić. V 6. minuti je z okoli 25 m sprožil še Franko Kovačević, a je bil Dajčar znova na mestu. V 12. minuti je od daleč poskusil tudi Luka Topalović, a je meril nekoliko previsoko.

Po nekoliko bolj mirnem obdobju so v 33. minuti domači prešli v vodstvo. Pri tem so imeli tudi nekaj sreče. Najprej je po odbitku po udarcu iz kota žoga prišla do 17-letnega Topalovića, ki je z okoli 13 metrov sprožil proti vratom Novogoričanov. Na poti do vrat pa se je žoga še enkrat, tokrat neubranljivo odbila v mrežo. Le minuto pozneje je Franko Kovačević zadel za 2:0, a je Obrenović zaradi igranja z roko Topalovića ob začetku akcije gol razveljavil.

Tudi drugi polčas so bolje začeli Domžalčani. V 50. minuti je bil sam pred vrati Žiga Repas, a je žogo z glavo poslal prek vrat. Gostitelje je po prvem resnem strelu v 63. minuti šokiral Dario Kolobarić. Nekdanji član Domžal je praktično iz nič z okoli 25 m natančno meril po tleh in zadel od desne vratnice Gašperja Tratnika.

Zadnja priložnost je pripadla gostom, potem ko je Zeni Husmani globoko v sodnikovem dodatku storil napako, rezervist Bernard Karrica pa je z leve strani meril mimo Tratnikovih vrat.

Prva liga Telemach, 33. kolo:

Petek

Domžale – Gorica 1:1 (Topalović 33.; Kolobarić 63.)

Sobota

17.30 Mura – Bravo

20.15 Celje – Maribor

Nedelja

15.00 CB24 Tabor Sežana – Kalcer Radomlje

17.30 Olimpija – Koper