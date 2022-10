Vijolični najprej v boj, potem bodo uprli oči v Ljubljano

V nadalejvanju preberite:

Mariborčani začenjajo novo nogometno prvenstvo z okrepitvijo v vijoličnem orkestru Josipom Iličićem, a še brez njega na igrišču, in s 13 točkami zaostanka. To je izhodišče vijoličnih, ki jih razpenja od moči in zanosa po prihodu 34-letnega zvezdnika iz Italije. A napad na Olimpijo, ki bo v 12. kolu 1. SNL v mestnem derbiju na igrišču v Spodnji Šiški imela eno od najtežjih preizkušenj, ni odvisen le od njih, temveč tudi od tega, kako se bodo na umik v senco danes v Ljudskem vrtu odzvali še vedno ambiciozni in prepričani, da so lahko tudi šampioni, Koprčani.

Kampanjski in razdiralen lov dela »zeleno-belih« privržencev na upravo kluba (ta ima popolnoma iste vodilne upravitelje kot pred letom dni, ko so jim polagali rdečo preprogo, a zdaj brez lakomnih in preračunljivih posameznikov) je tudi iz zornega kota pozitivne kritike resnično nerazumljiv.