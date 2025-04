Vinicius Junior v dokumentarcu: od odraščanja do Ronalda in LeBrona (VIDEO)

Največje športne zveze pogosto zaznamujejo svoje kariere tudi z dokumentarnimi filmi, ki jih vse pogosteje najdemo pri različnih ponudnikih plačljivih pretočnih vsebin. Tudi Vinicius Junior, zvezdniški nogometaš madridskega Reala, se je lani odločil, da bo sprejel ponudbo Netflixa in bil del avtobiografskega dokumentarca.

Netflix bo 15. maja premierno predstavil dokumentarec Baila, Vini, ki bo gledalcem omogočil vpogled v intimno življenje in kariero Viníciusa Júniorja, zvezdnika Reala in reprezentance Brazilije. Dokumentarec bo raziskoval njegovo pot od skromnih začetkov v São Gonçalu do vrhunca na najvišji svetovni ravni, obenem pa osvetlil osebne izzive, s katerimi se je 24-letni Brazilec soočal na tej poti.

Občudoval njuno predanost in vztrajnost

Vinícius Júnior je odraščal v revni četrti São Gonçala – mesto je del zvezne države Rio de Janeiro –, kjer je nogomet predstavljal več kot le igro; bil je sredstvo za pobeg in upanje za boljšo prihodnost. V dokumentarcu razkriva, kako sta mu bila Cristiano Ronaldo in LeBron James vzor v njegovi karieri, saj je občudoval njuno predanost, vztrajnost in uspehe.

Dokumentarec bo prikazal Viníciusov vzpon v Realu, kjer je postal eden ključnih igralcev kraljevskega kluba. Med njegovimi dosežki izstopa gol v finalu lige prvakov 2023/24 proti Borussii Dortmund, ki je Realu prinesel zmago. Poleg tega je z Realom osvojil tri naslove v španskem prvenstvu, dvakrat ligo prvakov, enkrat pa španski pokal in trikrat španski superpokal.

Tudi o rasizmu na štadionu Mestalla

Eden najbolj čustvenih delov dokumentarca se osredotoča na rasistični incident, ki se je zgodil maja 2023 na štadionu Mestalla v Valencii. Vinícius je postal simbol boja proti rasizmu v nogometu, saj je javno obsodil dogodek in pozval k ukrepom proti diskriminaciji. Dokumentarec vključuje tudi pričevanja njegovih družinskih članov in znanih nogometašev, kot so Neymar, Roberto Carlos in Ronaldo, ki podpirajo njegovo prizadevanje za enakopravnost.

Poleg športnih dosežkov dokumentarec razkriva tudi osebno plat Viníciusa. Gledalci bodo spoznali njegove notranje boje, kot je sindrom prevaranta, s katerim se je soočal ob prihodu v Real Madrid, ter njegovo odločnost, ki sta ga pripeljali do vrha svetovnega nogometa. Baila, Vini ni le športni dokumentarec, ampak zgodba o vztrajnosti, osebni rasti in boju proti nepravičnosti.