Vinicius slavnostno zapravljal (čas), Real protestno ostal doma

V zadnjih letih je bilo bolj ali manj znano, kdo bo osvojil nagrado za najboljšega nogometaša na svetu. Letos pa je zgodba drugačna, saj se je končala prevlada dveh najboljših nogometašev generacije, Lionela Messija in Cristiana Ronalda, ki tokrat nista bila med nominiranci. Prvi favorit za prestižno nagrado, Vinicius Junior, in njegov klub Real Madrid sta bila prepričana, da bo prav on osvojil priznanje Zlata žoga. V pretekli sezoni je bil namreč eden glavnih »krivcev«, da so Madridčani že petnajstič osvojili Ligo prvakov.

Rodri še prvi španec po štiriinšestedesetih letih, ki je osvojil Zlato Žogo. FOTO: Franck Fife/Afp

Govorice o morebitnem presenečenju so se nepričakovano pojavile v španskih medijih in presenetile tudi Viniciusa Juniorja, ki je bil še dan prej prepričan, da bo postal peti Brazilec s tem prestižnim priznanjem. Na njegovo in presenečenje nogometne javnosti pa je nagrado prejel Rodri Hernandez, igralec Manchester Cityja, ki je navdušil v španski nogometni reprezentanci, s katero je letos poleti osvojil naslov evropskega prvaka. Za medije je navdušeno dejal: »Zmagal je nogomet!«.

Le dan pred podelitvijo so se v španskih medijih pojavile govorice, da bi lahko prišlo do presenetljivega razpleta. Vinicius je organiziral praznovanje za svoje prijatelje in družino, a ga je ravno med praznovanjem vendar presenetila novica, da nagrade ne bo dobil on, temveč Rodri. Vinicius je vsakemu soigralcu že obljubil uro znamke Rolex, vendar ni jasno, ali bo svojo obljubo kljub vsemu izpolnil.

Kljub temu da naj bi zmagovalca vedela le dva človeka, so se španski mediji do informacije vseeno prebili. Viniciusovo praznovanje je bilo odpovedano, prav tako pa je Real Madrid preklical svojo udeležbo na slavnostni podelitvi. Za marsikoga nenavadno odločitev aktualnih evropskih klubskih prvakov so komentirali tudi nekateri klubi prek svojih družbenih omrežij,. Najbolj izstopali so največji rivali iz Barcelone, ki so konec tedna nadigrali Real Madrid in slavili s 4:0.

Rodri je tako postal prvi Španec, ki je prejel Zlato žogo po Luisu Suarezu (roj. 1935) leta 1960.