Slovenski vratar v družbi najbolje plačanih nogometašev v Evropi

Finančni zemljevidi vrhunskega evropskega nogometa razkrivajo visoke zneske, ki jih klubi namenjajo za plače svojih ključnih igralcev. Analiza podatkov o neto prejemkih v petih najmočnejših nacionalnih prvenstvih (angleškem, španskem, nemškem, italijanskem in francoskem), kot jih prikazujejo lestvice na portalu Capology, postavlja v ospredje norveškega napadalca Erlinga Haalanda, hkrati pa potrjuje tudi visok finančni status slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka med nogometno smetano.

Po podatkih iz tabele se Oblak z letno neto plačo v višini deset milijonov evrov pri Atléticu Madridu uvršča na deljeno 13. mesto med najbolje plačanimi nogometaš. Njegov tedenski neto prejemek je ocenjen na dobrih 192.000 evrov. Ta znesek ga postavlja ob bok igralcem, kot so Realovi zvezdniki Vinícius Júnior in Jude Bellingham ter Bayernova nogometaša Serge Gnabry in Jamal Musiala, ki imajo po tej lestvici enake letne neto prejemke.

Primerjava z drugimi vratarji na seznamu dodatno osvetli Oblakov položaj. Na lestvici dvajsetih najvišje plačanih je le še en vratar, Manuel Neuer (Bayern München), ki zaseda 9. mesto s približno 11,1 milijona evrov neto letno.

Oblak ima pogodbo z madridskim Atleticom sklenjeno do konca sezone 2027/28. FOTO: Susana Vera/Reuters

Oblakova plača ga tako uvršča na drugo mesto med vratarji. Je tudi na prvem mestu najbolj plačanih igralcev madridskega Atlética.

Haaland na vrhu, sledijo Lewandowski in Mbappé

Na samem vrhu seznama najbolje plačanih, kot razkriva tabela, najdemo napadalca Manchester Cityja Erlinga Haalanda. Njegova letna neto plača naj bi znašala 17,4 milijona evrov.

Sledita mu Robert Lewandowski (Barcelona) s 16 milijoni in Kylian Mbappé (Real Madrid) s 15 milijoni evrov neto letno. Mejo 13 milijonov evrov presegajo še Kevin De Bruyne (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool) in Harry Kane (Bayern München).

Najbolje plačan nogometaš v španski prvi ligi je Robert Lewandowski. FOTO: Josep Lago/AFP

Podatki potrjujejo koncentracijo najvišjih plač v angleški in španski ligi. Med dvajsetimi igralci jih osem nastopa v Angliji (od tega štirje pri Manchester Cityju) in šest v Španiji (štirje pri Real Madridu). Nemško Bundesligo zastopa pet igralcev münchenskega Bayerna.

Iz italijanske elitne nogometne lige je na seznamu le Dušan Vlahović (Juventus), medtem ko francoska Ligue 1 po prestopu Mbappéja nima več predstavnika v tej skupini. Največ igralcev na lestvici imajo Bayern München (5), Real Madrid (4) in Manchester City (4).

Dolgoletne pogodbe in visoke klavzule

Tabela ponuja tudi vpogled v pogodbene zaveze. Oblak je pogodbo z Atléticom podpisal julija 2022, veljavna pa naj bi bila do konca junija 2028, kar pomeni da bo pri Atletih, če ga ne prodajo, vsaj še tri leta, izplačati pa so mu dolžni še nekaj več 40 milijonov evrov (od začetka te sezone, ki je v teku). Podatek o odkupni klavzuli zanj ni naveden. Številni drugi igralci na seznamu imajo prav tako dolgoročne pogodbe, nekatere segajo celo do leta 2029 ali 2030.

Haaland pa ima pogodbo podpisano vse do leta 2034.FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Odkupne klavzule, kjer so specificirane, dosegajo visoke vrednosti – pri Viníciusu Júniorju in Judu Bellinghamu sta navedeni klavzuli v višini ene milijarde evrov.