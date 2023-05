Vinicius: Španija je rasistična dežela

Brazilski zvezdnik Real Madrida, Vinicius Junior, je označil Španijo in njeno nogometno ligo za rasistični, potem ko je bil tarča žaljivk v Valencii, zaradi katerih je bila tekma za 10 minut prekinjena. Kasneje se je zapletel v spor s tekmeci in prejel rdeči karton.

»To ni bilo prvič, niti drugič, niti tretjič. Rasizem je normalen v la ligi. Tekmovanje ga ima za normalnega, zveza ga ima za normalnega in navijači ga imajo za normalnega,« je zapisal napadalec na twitterju. »Liga, ki je nekoč pripadala Ronaldinhu, Ronaldu, Cristianu in Messiju, zdaj pripada rasistom. Čudovit narod, ki me je sprejel in ga ljubim, je sprejel rasizem. Žal mi je za Špance, ki se ne strinjajo, ampak danes je Španija v moji Braziliji znana kot rasistična dežela. Močan sem in do konca se bom boril proti rasizmu,« je odločen Vinicius.

Navijači so žalili Viniciusa Juniorja, ki je moral predčasno z igrišča. FOTO: Jose Jordan/AFP

Tudi Realov trener Carlo Ancelotti se je po porazu z 0:1 odzval na incident na družbenih omrežjih. »Danes je bil žalosten dan na Mestalli, kjer je skupina navijačev pokazala svoj najslabši obraz. Čas je, da nehamo govoriti in začnemo odločno ukrepati. Rasizmu ni prostora v nogometu in družbi.«

Predsednik brazilske nogometne zveze, Ednaldo Rodrigues, je prav tako podprl 22-letnega zvezdnika: »Kako dolgo bomo še prenašali, da imamo sredi 21. stoletja zgodbe, kakršni smo bili priča v la ligi. Kjer je rasizem, tam ni veselja. Barva kože ni pomembna.«

Vodstvo španske lige je napovedalo ogled posnetkov in ukrepanje zoper odgovorne. To ni prvič, da so se navijači znesli nad Viniciusom. Januarja je nekdo na most pri vadbenem centru Reala obesil lutko z dresom številka 20.

Valencii je zmaga veliko pomenila v boju za obstanek. Real je na tretjem mestu, Barcelona si je že zagotovila naslov prvaka.