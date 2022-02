Vrača se spektakularni nogomet, štadioni spet polni

Vlade številni evropskih držav sproščajo protikoronske ukrepe in dvigujejo blokade, ki so dolgo hromile javno življenje, tudi vrhunski šport. Med najbolj prizadetimi gospodarskimi panogami je bila prav nogometna, ki seveda pritegne največje število navijačev. V Angliji ne poznajo več omejitev, premier league že upravičuje visoko kotacijo svojih delnic, kmalu bo podobno po večini stare celine.

Nizozemska nogometna zveza je denimo pozdravila napoved vlade, da bo odpravila omejitve na štadionih prav z današnjim petkom. Od danes velja podaljšani obratovalni čas lokalov in drugih podobnih prizorišč do ene ure zjutraj. Do 25. februarja ostaja v veljavi vstop na nogometne štadione s covidnim potrdilom. Ko bo oseba enkrat vstopila v objekt, zanjo ne velja obvezno nošenje maske, prav tako je ukinjena medosebna razdalja 1,5 metra. Zadnje omejitve bo vlada odpravila 25. februarja, ko bodo štadioni lahko povsem polni, obratovalni časi lokalov pa neomejeni. Le v zaprtih prostorih, v katerih se bo zbralo več kot 500 ljudi, bo obvezen vstop z negativnim testom na covid-19.

Nekateri ta mesec, drugi marca

Tudi v Španiji že veljajo sprostitve nekaterih ukrepov, odprava večine ukrepov pa je predvidena za 4. marec, ko bodo vsi štadioni lahko polni brez omejitev. V veljavi bo (začasno) ostalo le prepoved prodaje pijače in hrane, najbrž tudi nošenje mask na štadionu.

Salzburgov napadalec Chikwubuike Adamu je navdušil poln štadion z golom Bayernu. FOTO: Daniel Krug/AFP

Italija? Državna sekretarka za šport Valentina Vezzali je napovedala, da bo vlada kmalu odpravila omejitve, ki onemogočajo igranje nogometnih tekem na polnih štadionih. Zaenkrat velja možnost zasedenosti objektov do 75 odstotkov zmogljivosti (60 % za dvorane), v naslednjih 10 dneh naj bi našli rešitev za sprostitev tudi tega ukrepa.

Nemčija? Zvezni kancler Olaf Scholz je v sredo zatrdil, da je po posvetu s šefi deželnih vlad dobil občutek, da bodo odpravljene omejitve števila navijačev na vseh štadionih do 20. marca. Dotlej bodo posamezne deželne vlade izziv obravnavale ločeno. Denimo 4. marca bo začel veljati ukrep, ki dovoljuje na štadionih po 25.000 navijačev oziroma največ 75-odstotno zasedenost.