Euro je za Karima Benzemaja pod vprašajem

Brahim Diaz je bil spomladi pe član španske selekcije do 21 let na euru, zdaj pa je za člansko reprezentanco zabil tudi gol na zadnji preizkušnji Španije pred članskim evropskim prvenstvom. FOTO: Juan Medina/Reuters



Po Busquetsu pozitiven še Llorente

Lukas Masopust (levo) je bil strelce drugega češkega gola proti Albaniji. FOTO: David W Cerny/Reuters

Pomilostitev in vrnitev v francosko reprezentanco bi se za Realovega zvezdnikalahko ponesrečila. Na zadnji pripravljalni tekmi prvih favoritov za naslov evropskih prvakov se je napadalec poškodoval in v 41. minuti v solzah zapustil dvoboj proti Bolgariji.Kako huda je poškodba, v francoskem taboru še niso razkrili. Toda selektorje bil vseeno zadovoljen. Namesto Benzemaja je dobil priložnost hvaležni veteran, ki se je oddolžil z dvema goloma pri zmagi s 3:0. Prvega je dosegelDeschamps je po tekmi deloma razkril, zakaj Benzemajeva poškodba ni najbolj prijetna za njegove taktične načrte.»Giroud je povsem drugačen tip napadalca. On je osrednji napadalec, čaka in ni tako gibljiv. Karim se giblje in je le en od treh napadalcev,« je poudaril selektor.Tudi Španci so za zadnjega tekmeca izbrali reprezentanco iz nižjega kakovostnega razreda. Litvi so nasuli štiri gole () in še zastreljali enajstmetrovko ().V španskem taboru pa so tudi potrdili drugi pozitiven test na virus sars-cov-2. Pou je bil pozitiven še branilec LeedsaPo italijanski zaušnici in porazu z 0:4 bodo Čehi euro le začeli z več zadovoljstva, saj so premagali Albanijo s 3:1 ().