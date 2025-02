Vroča glava in predolg jezik sta bila preveč

»Če se misliš braniti 90 minut, boš vedno izgubil, vedno. V karieri še nisem videl, da bi se ekipa branila 90 minut in zmagala. Na treningih so vsi igralci mojstri, ko pride tekma, ne zmorejo sestaviti dveh podaj. ...« To so bile besede Denisa Popovića, ki so v nogometni tabor Koprčanov vnesle nemir po porazu proti Olimpiji (1:2) v 20. kolu 1. SNL.

Nekdanji reprezentant in v minuli sezoni kapetan prvakov Celjanov si je privoščil preveč, posledice njegove nepremišljene pa so bile zelo predvidljive. Ni pomagal niti njegov zagovor pred soigralci in prelaganje krivde za poraz na trenerja Oliverja Bogatinova. Za 35-letnega zveznega igralca z bogatimi izkušnjami v tujini se je končalo koprsko poglavje, že drugo v njegovi karieri.

Popović je po koncu minule sezone moral oditi tudi iz celjskega moštva, potem ko je tudi trener Albert Riera uvidel, da v slačilnici ne potrebuje igralca, ki se ne podreja moštvenim zakonitostim.