Deni Jurić s štirimi zadetki junak Bonifike

Nogometaši Kopra so v uvodni tekmi 15. kola 1. SNL premagali Domžale s 4:0 (2:0). Koprčani so na krilih Avstralca Denija Jurića, ki je dosegel vse štiri gole, prišli do pete zmage na šestih tekmah, potem ko so pričakovano odpravili skromne Domžale. Proti tem so temelje zmagi postavili že v prvem polčasu z dvema enajstmetrovkama, v drugem so le še dokončali delo. Koper je vsaj začasno skočil na drugo mesto lestvice, Domžale po enajstem porazu ostajajo zadnje.

Koprčani so odločneje začeli tekmo, priložnosti v uvodnih minutah sicer ni bilo veliko, so pa v 15. minuti prišli do najstrožje kazni, ko je Nick Perc s prekrškom zaustavil Sandra Jovanovića. V 17. minuti je Deni Jurić z bele točke žogo poslal po sredini vrat za 1:0. V 27. minuti bi Primorci kaj lahko vodili že z 2:0, ko je bil sam pred Ajdinom Mulalićem Deni Jurić, a se je izkazal domžalski vratar. V 40. minuti je Deni Jurić priigral novo enajstmetrovko, spotaknil ga je Abraham Nwankwo, sam pa je nato v 42. minuti zadel iz najstrožje kazni, takrat je poslal žogo v vratarjevo levo stran.

Domžale so imele v prvem polčasu le en strel, tega je ob koncu sprožil Nwankwo, ki je žogo z glavo poslal v prečko. Nič bolje se jim ni godilo v drugem polčasu, saj je Deni Jurić v 55. minuti dosegel še svoj tretji gol na tekmi, ko je po strelu Aljaža Zalaznika prišel do odbite žoge, prvi strel mu je Mulalić še obranil, z drugim pa je matiral gostujočega vratarja.

V 67. minuti je znova udaril Deni Jurić, po podaji Denisa Popovića se je otresel svojega čuvaja, zaobšel še vratarja ter dosegel svoj šesti gol sezone, s čimer se je na vrhu lestvice strelcev izenačil z Dariom Vizingerjem (Mura), Semirjem Smajlagićem (Primorje), Raulom Floruczom (Olimpija) in Armandasom Kučysom (Celje), ki je zaradi poškodbe kolena že končal jesenski del sezone.

V 73. minuti je Franck Sidibe za malo zgrešil domžalska vrata, malce zatem je Deni Jurić zapravil še eno priložnost, nato pa so domači srečanje mirno pripeljali do konca.

Izidi, 15. krog:

sobota:

Koper – Domžale 4:0 (D. Jurić 17./11 m, 42./11 m, 55., 67.)

17.30 Nafta 1903 – Bravo

nedelja:

15.00 Olimpija – Maribor

17.30 Kalcer Radomlje – Mura

20.15 Primorje – Celje