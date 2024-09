Mariboru imenitna popotnica za štajerski derbi

V derbiju 8. kola domačega nogometnega prvenstva med Mariborom in Koprom so se zmage pred 2500 navijači v svojem Ljudskem vrtu veselili Štajerci, skočili na 2. mesto lestvice in si priborili lepo popotnico pred sredinim gostovanjem pri prvakih v Celju.

Obe ekipi sta začeli zelo previdno, potrpežljivo sta čakali na morebitne napake, prvo je dočakala domača zasedba. V 21. minuti je Marko Božić na levi strani lepo preigral svojega čuvaja in poslal predložek v kazenski prostor, Orphe Mbina pa je streljal mimo desne vratnice koprskega vratarja Metoda Jurharja. V 57. minuti pa je bil slednji nemočen po domači akciji, ki jo je z natančnim strelom po tleh zaključil Božić za 2:0.

Gostujoči trener Oliver Bogatinov je v 66. minuti v igro poslal nova igralca, tudi nekdanjega slovenskega reprezentanta Denisa Popovića. Koprčani so se trudili po svojih najboljših močeh, dobro organizirane obrambe Mariborčanov pa niso ukanili.

Med odštevanjem do premiere Celjanov v ligaškem delu evropskih tekmovanj, in sicer v Uefini konferenčni ligi, so državni prvaki pred 2000 gledalci ugnali Nafto s 3:1. Z igro niso blesteli, so pa bili ob pravem času učinkoviti in si le vrnili samozavest pred prihajajočim derbijem z Mariborčani.

Občinstvo v Celju je videlo nekaj res lepih potez, med drugim Koutrov vodilni gol, med strelce pa se je vpisal tudi Svit Sešlar, ki se je kot posojen igralec iz Turčije vrnil ob Savinjo, kjer ga med rumeno-modrimi ni bilo šest let.

Tudi Nafta se je odrezala z lepim zadetkom, in sicer po zaslugi madžarskega reprezentanta Zsomborja Kalnokija-Kisa.

V uvodni tekmi nedeljskega sporeda SNL sta se Bravo in Domžale razšla brez zmagovalca – 0:0.

Izidi 8. kola v 1. SNL:

Mura – Primorje 4:0 (Vizinger 39., 54. in 78., Juncaj 45.)

Kalcer Radomlje – Olimpija 0:2 (Florucz 53., Boultam 76. 11-m)

Bravo – Domžale 0:0

Celje – Nafta 3:1 (Kouter 44., Sešlar 50., Zec 92.; Kalnoki-Kis 81.)

Maribor – Koper 2:0 (Mbina 22., Božić 58.)