Vsakomur lahko spodrsne na Štajerskem, tudi izjemno močnemu Rennesu

Gostovanje v Ljudskem vrtu v konferenčni ligi za Sobočane ni ovira, precej večja je za privržence, ki ne morejo v Fazaneriji videti odličnih tekmecev in pričarati vzdušja, kakršnega so vajeni nogometaši. Toda na zahtevnejše tekmece in tekmovanje so se že navadili tudi v soboškem taboru, ki bo v tretji bitki lovil prvo točko. Jo bo po dveh zanesljivih porazih ulovil proti Rennesu, ki se zdi visoka ovira kot je Triglav?