Vsi proti Olimpiji, ki ima v Mariborčanih zaveznike

Centimetri so odločili derbi Ljubljanske kotline v Stožicah, kaj bo današnjega drugega v 17. kolu 1. SNL? Domžalčani so imeli zeleno-bele na kolenih, na semaforju je bilo že 0:3. Potem je sledil preobrat. Tretji gol je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, nato so šli centimetri na roko Mustafu Nukiću in Olimpija je zabila tri gole za osmo zaporedno zmago.Stožiški dvoboj je v vsem razkril, zakaj je Olimpija na vrhu – sreča, znanje in tudi (naključna?!) naklonjenost Slavka Vinčića, Mateja Juga, Davida Šmajca ... Zaradi sodniških odločitev v domnevno Olimpijin prid in neuporabe VAR, ko bi bilo treba, so vse bolj nezadovoljni pri drugih klubih in že se ustvarja protifronta ter sklepajo zavezništva.