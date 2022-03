Xavijeva Barcelona zori za velike dosežke v letu 2023

V nadaljevanju preberite:

Pred nami je klubski premor do 1. aprila, ki ga bodo nogometne reprezentance izkoristile za priprave na mundial v Katarju 2022 in igranje prijateljskih tekem pred junijskim štartom Uefine lige narodov. Zadnji španski clasico med Realom in Barcelono je pravšnji povod za analizo opravljenega dva meseca pred koncem nacionalnih prvenstev.

Barcelona je krenila v sezono klavrno, trener Ronald Koeman je bil bitke s tekmeci in navijači lastnega kluba. Njegov naslednik Xavi je Nizozemčev antipod in dokaz, da ni vseeno, kdo vodi kolektiv. Drastično je preobrazil ekipo, igralcem razdelil prave naloge, sprostil jato in posledično dvignil njeno samozavest. Podrobnosti Xavijeve (r)evolucije v članku.