Xaviju se je izpolnila želja, prišel je nekdanji soigralec Jasmina Kurtića

Franck Kessie je po igranju za Atalanto, kjer si je slačilnico delil tudi s slovenskim reprezentantom Jasminom Kurtićem, postal eden ključnih nogometašev AC Milana in s soigralci v minuli sezoni proslavil velik uspeh, osvojitev prvega državnega naslova po kar 11-letni suši.

Mendes mu ni ponujal Ronalda Veliko prahu je v španskih in svetovnih medijih dvignilo tudi razkritje, da se je Laporta nedavno v priznani restavraciji sestal s slovitim nogometnim agentom Jorgejem Mendesom. Laporta je na sredini novinarski konferenci potrdil, da je do sestanka res prišlo in dodal, da je Portugalec »izvrsten agent izvrstnih nogometašev«. Kot neresnično pa je označil navedbo, da sta se pogovarjala o konkretnih imenih, denimo legendi madridskega Reala in Manchester Uniteda Cristianu Ronaldu, ki naj bi na vse pretege poskušal zapustiti tabor rdečih vragov in čigar morebitna selitev na Camp Nou bi predstavljala enega najodmevnejših prestopov vseh časov.

Že v zaključku sezone 2021/22 so mediji poročali, da bo Afričan julija oblekel dres Barcelone, do uradne potrditve pa je tudi zaradi še vedno zelo resnih finančnih težav, ki pestijo katalonski ponos, prišlo šele v torek. Dan kasneje je že bila na sporedu uradna predstavitev v klubskem centru, predsednik Joan Laporta pa je robustnega vezista predstavil kot eno od želja trenerja Xavija Hernandeza. Kessie se je v katalonsko metropolo preselil brez odškodnine in je podpisal pogodbo do leta 2026 s 500-milijonsko odkupno klavzulo.

Predstavitev se je začela ob 11. uri:

»S to okrepitvijo smo zelo zadovoljni, gre za vezista Slonokoščene obale, ki se mu vidi, da je velik profesionalec. Razplet operacije nas zelo veseli, Franck si je vedno želel priti k Barçi in mi si želimo igralce, ki jim prihod sem veliko pomeni. Hvala tudi njegovi ženi, bratu, mami in ženini mami za prihod, vsem želim vse najboljše,« je dejal Laporta.

Ibrahimović prižgal zeleno luč

»S tem smo izpolnili eno od želja trenerja, da okrepimo sredino igrišča z nogometašem takšnih karakteristik. Zato želim čestitati tudi Mateuu Alemanyu in Jordiju Cruyffu, ker sta vnovič opravila zelo dobro delo,« se je direktorjema kluba tudi zahvalil Laporta.

Pred Kessiejem je na sredini igrišča pri Barceloni velik pečat pustil tudi njegov rojak Yaya Toure, ki je po v medijih večkrat prežvečenih nesoglasjih s trenerjem Pepom Guardiolo leta 2010 zapustil šampionsko moštvo, v katerem je takrat seveda igral tudi Xavi. Kessie si je v Milanu zdaj seveda delil slačilnico tudi z Zlatanom Ibrahimovićem, Švedom, ki je Camp Nou zapustil v podobnih okoliščinah.

»Govoril sem z Ibrahimovićem in rekel mi je, da odhajam v dober klub,« je povedal Kessie. »Moral pa bom še zelo garati, če želim imeti kariero, kakršna je uspela Toureju, ki je bil popoln igralec. Želim si že spoznati trenerja in soigralce ter čim prej začeti s pripravami.«