Z mundiala se je vrnil predebel in prejel zaušnico

Pep Guardiola ima sloves trenerja, ki ga ne velja preizkušati. Na svoji koži je to najbolje občutil angleški nogometni reprezentant Kalvin Phillips, ki se je s svetovnega prvenstva v Katarju vrnil predebel, zaradi česar ga je Katalonec izločil iz prvega moštva in iz kadra za prvo tekmovalno tekmo po mundiala, ligaško pokalno proti Liverpoolu (3:2).

»Ni poškodovan, prišel je predebel. Ni bil dovolj pripravljen za trening in igro,« je na novinarski konferenci pojasnil svojo odločitev Guardiola.

Angleški in portugalski reprezentanti iz Manchester Cityja, ki so igrali na SP, so se v klub vrnili v sredo po desetdnevnem odmoru. Phillipsu je bil takoj rečeno, da ne bo treniral z igralci prvega moštva.

Guardiola je tudi poudaril, da zaupa v Phillipsa. »Ko bo pripravljen, bo igral, saj ga potrebujemo, zelo ga potrebujemo,« je dejal nesporni vladar prvakov, ki je tudi pripeljal Phillipsa iz Leedsa. Zanj je City plačal kar 50 milijonov evrov odškodnine.