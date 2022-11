Real in Leipzig razbila tekmece

Samirju Handanoviću, nogometašu Interja, se je v osmini finala lige prvakov priključil še nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl. Njegov Leipzig je v Varšavi proti ukrajinskemu Šahtarju iz Donjecka potreboval le točko, a z zmago 4:0 (1:0) osvojil vse tri in si dokončno zagotovil drugo mesto v skupini F.

Kampl je igral celo tekmo, gole za Nemce, ki v Varšavo niso prišli po remi, ampak so bili z napadalno igro precej boljši tekmec, so dosegli Christopher Nkunku, Andre Silva in Dominik Szoboszlai, z avtogolom je končen izid postavil Valerij Bondar. Za tretji in četrti gol ima zasluge tudi Kampl, pri tretjem na sredini igrišča ukradel žogo tekmecu in začel akcijo svoje ekipe, pri četrtem pa je bil podajalec Daniju Olmu, katerega strel je Bodnar preusmeril v gol.

Kevin Kampl (levo) se je z Leipzigom uvrstil v izločične boje. FOTO: Janek Skarzynski/AFP

Prvo mesto v skupini si je zagotovil Real Madrid, ki je s 5:1 premagal Celtic. Prva dva gola je dosegel z enajstmetrovke, uspešna sta bila Luka Modrić in Rodrygo, v drugem polčasu pa so v polno zadeli še Marco Asensio, Vinicius Junior in Federico Valverde. Za goste, pri katerih je v prvem delu enajstmetrovko zapravil Josip Juranović, se je med strelce vpisal Jota, njegov gol je bil zadnji na tekmi. Celtic je tako izpadel iz evropskih tekmovanj, v evropski ligi bo igral Šahtar.

Skupina E:

21.00 Milan : Salzburg

21.00 Chelsea : Dinamo Zagreb

Skupina F:

Real Madrid : Celtic Glasgow 5:1 (2:0; Modrić 6./11-m, Rodrygo 11./11-m, Asensio 51., Vinicius 61., Valverde 71.; Jota 84.)

Šahtar Donjeck : Leipzig 0:4

Skupina G:

21.00 FC København : Borussia Dortmund

21.00 Manchester City : Sevilla

Skupina H:

21.00 Juventus : PSG

21.00 Maccabi Haifa : Benfica

