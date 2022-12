Zahtevajo 3,9 milijona dolarjev odškodnine

Sedem indonezijskih družin, katerih sorodniki so umrli ali so bili poškodovani v eni najhujših nesreč na štadionu v zgodovini nogometa, so vložili tožbo proti odgovornim, za katere menijo, da so njihova ravnanja povzročila katastrofalno nesrečo, je v petek potrdil odvetnik družin. V navijaškem stampedu v javanskem mestu Malang oktobra letos je umrlo 135 ljudi, med njimi več kot 40 otrok. Po predhodni preiskavi je bila za tragične dogodke kriva predvsem prekomerna uporaba solzivca s strani policije.

Družine so se odločile za tožbo, ki bremeni indonezijsko nogometno zvezo, nacionalno policijo, organizatorje PT Lige Indonesia Baru in lastnike nogometnega kluba Malang Arema. Med soobtoženimi je naveden tudi indonezijski predsednik Joko Widodo. Imam Hidayat, odvetnik, ki zastopa družine, je dejal, da zahtevajo kazensko odgovornost in odškodnino. Družine zahtevajo okoli 62 milijard rupij (3,9 milijona dolarjev) odškodnine, je dejal.

Tožbo so vložili v sredo na sodišču v Malangu, je dodal Hidayat. Tožniki prav tako zahtevajo od vlade, naj prekliče načrt za rušenje stadiona Kanjuruhan, saj trdijo, da bi ga morali spremeniti v muzej kot opomin na tragedijo. Predsednik Widodo se je zavezal, da bo zgradbo obnovil v skladu s standardi Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Do stampeda je prišlo po tem, ko je policija na polnih tribunah uporabila solzivec, ko so navijači vdrli na igrišče ob koncu ligaške tekme med ekipama Arema in Persebaya Surabaya. Vlada je po incidentu prekinila tekmovalne nogometne tekme, vendar so se ligaške tekme nadaljevale v začetku tega meseca brez navijačev na tribunah.