Zajc odigral prvi polčas, Iličić ostal brez igre

V 37. kolu italijanskega prvenstva je Atalanta v gosteh ugnala Genoo s 4:3 in si zagotovila uvrstitev v ligo prvakov. Zadetke za moštvo iz Bergama so dosegli(9.),(26.),(44.) in(51.), za gostitelje(48. in 84.) ter(67. 11-m).je za Genoo igral v prvem polčasu,pri Atalanti z rezervne klopi ni stopil v igro.