Zaradi glasne zabave kaznovali Juventusove nogometaše

Italijanski policisti so – kakor poroča La Stampa – Juventusove nogometaše, Američana Westona McKennieja, Argentinca Paula Dybalo, Brazilca Arthurja, in več njihovih prijateljev kaznovali s plačilom 400 evrov, ker so si na domu 22-letnega Teksašana privoščili glasno zabavo in s tem kršili odlok o prepovedi druženja v času epidemije novega koronavirusa.



To verjetno ne bo edina kazen za nogometaše, saj se jim obeta prijava, ker so policiji odprli vrata šele po eni uri čakanja in jih lahko obtožijo oviranja preiskave. Za nameček so tudi v torinskem klubu že napovedali, da jih bodo kaznovali. Glasne udeležence so sicer prijavili sosedi.



Nogometaše Juventusa v soboto čaka mestni derbi s Torinom, ta čas pa so na lestvici italijanskega prvenstva šele na tretjem mestu, pri čemer za vodilnim Interjem zaostajajo za deset točk in štiri za drugouvrščenim Milanom.

