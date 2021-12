Zaspani Francoz zamudil tudi na slavnostno večerjo soigralca

Francoski krilni napadalec Ousmane Dembele je po kar 135 milijonov evrov vrednem prestopu iz dortmundske Borussie v dobrih štirih letih pri Barceloni še naprej veliko razočaranje. Velikemu številu poškodb je potrebno dodati tudi njegovo neresnost, vsaj kar se tiče prehrane in točnosti. Katalonski športni časnik Mundo Deportivo je poročal o večerji, na katero je soigralce po osvojeni nagradi na podelitvi zlate žoge za najboljšega mladega nogometaša povabil vezist Pedri. Poleg trenerja Xavija in preostanka strokovnega štaba so bili prisotni praktično vsi člani ekipe, tudi Argentinec Sergio Agüero, ki je moral zaradi težav s srcem prekiniti kariero. Zamujal je le Dembele, ki je skozi vrata restavracije stopil eno uro kasneje kot slavljenec, torej nekaj po 21. uri.

»Xavi je bil navdušen nad predlogom in bil eden od pokroviteljev srečanja, čigar idejni oče je bil vezist s Kanarskih otokov. Trener Barcelone si želi, da bi bila ekipa, dobesedno, kot 'družina', zato je tudi prižgal zeleno luč in pomagal pri organizaciji, saj je bil tudi termin za kaj takšnega idealen, ker ni bilo tekme sredi tedna,« je zapisal Mundo Deportivo in dodal, da je račun poravnal 19-letni španski reprezentant, ki je slavje združil tudi z rojstnim dnem – tega je praznoval 25. novembra.

Čaka jih »vsemogočni« bavarski stroj

Barcelono prihodnji teden čaka ključna tekma v ligi prvakov, v zadnjem kolu skupinskega dela bodo Katalonci igrali z Bayernom v Münchnu, kjer bodo morali v primeru zmage Benfice na domačem obračunu s kijevskim Dinamom tudi sami premagati svojega tekmeca.

»To je tekma, v katero Xavi polaga veliko upov, saj si ne želi v kratkem času, ki ga je zaenkrat preživel na svojem položaju, izpada svoje ekipe iz najelitnejšega evropskega tekmovanja. Naloga bo težka, toda trener želi vložiti ves svoj trud v to, da bi Barça lahko presenetila vsemogočni Bayern,« dodajajo katalonski kolegi.