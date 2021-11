Zaželeli so si pol kilograma težko Maradonovo srce

Bizarnih podrobnosti o Diegu Maradoni ne zmanjka niti leto dni po njegovi smrti. Zadnje je v knjigi o slavnem Argentincu, ki je umrl 25. novembra lansko leto, razkrival zdravnik in novinar Nelson Castro. Zapisal je, da je bil njegov njegov pokop spremenjen, ker so pripadniki navijaške skupine moštva Gimnasia La Plata želeli iz trupla izvleči srce. A so jih prehiteli zdravniki, saj je bilo njegovo srce pomembno pri ugotavljanju smrti. Po Castrovem mnenju Maradona ni želel izboljšati svojega zdravja.

»Zasvojen je bil z vsem. Drugi bi umrli že veliko prej. Njegovo telo je bilo zelo odporno. Njegova težava je bila ta, da ni želel trajnega okrevanja,« je povedal Castro in še začinil svoja bizarna razkritja.

»Maradonovo srce je tehtalo pol kilograma. Bilo je zelo veliko. Običajno tehtajo 300 gramov. Toda ni imel velikega zaradi tega, ker je bil športnik, temveč zaradi srčnega popuščanja.«