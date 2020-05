Že kot otrok do svetovnega rekorda v skoku

Želijo si ga pri madridskem Realu

Hitrost je podedoval od staršev. FOTO: Reuters

Erling B. Haaland je v devetih tekmah bundeslige dosegel 10 golov.

Za svojo višino (194 cm) je mladi Norvežan izjemno hiter in spreten.

Vodstvo Borussie zanj zahteva 75 milijonov evrov odškodnine.

Ljubljana – Vzhajajoči norveški nogometni zvezdnikne slovi ravno kot izrazit govorec. Raje kot z besedami govori z dejanji na igrišču. Tako je bilo tudi po sobotnem porurskem derbiju, v katerem je z golom (prvim v elitni nemški ligi po prekinitvi zaradi novega koronavirusa) in podajo prispeval pomemben delež k visoki domači zmagi dortmundske Borussie nad Schalkejem (4:0).V uradnem pogovoru po tekmi je bil znova sila redkobeseden. Na vprašanje, zakaj je po zadnjem sodniškem žvižgu s soigralci stekel k znamenitemu rumenemu zidu na štadionu Signal Iduna Park, na katerem so bile tribune zaradi ukrepov proti širitvi bolezni covid-19 prazne, je odgovoril s protivprašanjem: »Zakaj pa ne?« Ali je bilo to sporočilo, ki ste ga želeli posredovati? »Da.« Ali bi nam ga zaupali? »Za moje navijače.« Vam in Borussii pomenijo vse? »Tako je,« je še dejal 19-letni Norvežan, nakar se je odpravil naravnost proti slačilnici.Nekoliko zgovornejši je bil v enem od prejšnjih intervjujev za uradno spletno stran bundeslige, v katerem je med drugim zaupal, da je očenjegov največji vzornik. »Moj cilj je postati boljši nogometaš, kot je bil on,« je poudaril Erling Braut in na opazko, mar ga že ni presegel, kot iz topa izstrelil: »Oče je za norveško reprezentanco zbral 34 nastopov, poleg tega je odigral skoraj 200 tekem v elitni angleški ligi (za Nottingham Forest, Leeds in Manchester City – op. p.). Do teh številk mi manjka še kar nekaj.«O njem tudi sicer govori zgolj z izbranimi besedami. »Veliko se pogovarjava o nogometu, pri čemer ne skopari s kritikami na moj račun. Vendar pa moram reči, da poudari tudi pozitivne poteze, ki mi uspejo na igrišču,« je povedal o odnosu, ki ga ima z največjim vzornikom.Za svojo višino (194 cm) je mladi Norvežan izjemno hiter in spreten, zaradi česar ga mnogi primerjajo s švedskim superzvezdnikom. »Hitrost sem podedoval od staršev, saj sta (bila) oba izjemno hitra. Moja mami Gry Marita se je, denimo, ukvarjala z atletiko, trenirala je sedmeroboj. Nič čudnega, da sem bil že kot otrok zelo hiter, poleg tega sem bil sposoben skočiti sila daleč. Če se ne motim, si med šestletniki lastim svetovni rekord. Na žalost pa ni uraden,« je zaupal Haaland mlajši.Potem ko je januarja letos iz Salzburga prestopil k Borussii, je na devetih tekmah v elitni nemški ligi dosegel že deset golov. Nič čudnega, da ga nekateri že povezujejo s selitvijo k madridskemu Realu, pri katerem ne skrivajo velike želje, da bi ga imeli v svojih vrstah. Vodilni možje pri dortmundskem klubu sicer zanj zahtevajo 75 milijonov evrov odškodnine.O možnosti prestopa h »kraljevskemu klubu« javno – razumljivo – še ni razpredal, je pa že dal vedeti, da ima zelo velike ambicije. »Od svojega zgodnjega otroštva sem sanjal o tem, da bi postal poklicni nogometaš. Čeprav sem že od nekdaj vedel, da sem dober, sem se hkrati zavedal, da me čaka dolga in naporna pot. Ko sem pri Brynu podpisal prvo profesionalno pogodbo (leta 2016), sem si rekel: 'To je dobro, toda zmorem še več.' In ko sem redno dosegal gole pri Salzburgu, sem bil prav tako zelo zadovoljen. Toda potem vidiš nogometaše, kakršen je, in si misliš: Še vedno je prostor navzgor. Moj cilj je postati eden najboljših nogometašev na svetu!«