Že videno, brez golov v Fazaneriji

Mura in Žalgiris nista zatresla mreže. FOTO: Uroš Hočevar

Mura in Žalgiris sta se na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo razšla z 0:0, povratna tekma prihodnji teden v Litvi.Če bi državnim prvakom uspelo preskočiti Žalgiris, bi si že zagotovili najmanj nastop v skupinskem delu konferenčne lige.Evropskih nastopov pa ne bo konec niti ob neuspehu, saj Prekmurce v tem primeru čaka selitev v zadnji kvalifikacijski krog konferenčne lige. Tam bi bil njihov tekmec Priština ali Bodo Glimt.Mura je tudi proti prejšnjemu tekmecu Ludogorcu v kvalifikacijah za ligo prvakov v Fazaneriji igrala 0:0, potem pa v Bolgariji izgubila z 1:3.Tako Mura kot Žalgiris sta imela svoje priložnosti, a nobeni od ekip ni uspelo zadeti in si pred povratno tekmo priigrati prednosti.Gostje so bolje vstopili v tekmo in v 9. minuti že drugič streljali v okvir domačih vrat, a je biltako ob poskusuv 8. inv 9. minuti na mestu. Najlepšo priložnost prvega dela igre pa so imeli Sobočani v 24. minuti, ko jezadel vratnico. V 28. minuti je za Litovce sicer po podaji s sredine kazenskega prostora zadel Sylvestr, a je bil v prepovedanem položaju, zato je bil gol razveljavljen.V drugem delu igre so Sobočani, ki so imeli žogo več v svoji posesti, iskali priložnosti, a do spremembe začetnega rezultata 0:0 ni prišlo. V 50. minuti je s približno 18 metrov sprožil, a je žoga poletela preko vrat. V 57. in 59. minuti je bil znova dejaven Cipot. Najprej je bil ob njegovem strelu na mestu gostujoči vratar, ob drugem poskusu pa je žoga zletela preko gola.Litovci so svojo najlepšo priložnost drugega polčasa zapravili proti koncu tekme, v 85. minuti, ko je po predložku z glavo streljal, a je bil Obradović tudi tokrat na mestu.