Že zelo, zelo dolgo Maribor v velikem derbiju v Ljudskem vrtu ni bil avtsajder

Se lahko karte v 1. SNL še tako premešajo, da se bo dvoboj za prvaka spremenil v troboj ali četveroboj? Na to bo odgovoril ta konec tedna in dva velika derbija, prvi bo v Celju,kjer gostujejo Koprčani,drugi pa veliki jutrišnji v Mariboru. Olimpija v Ljudski vrt prihaja z odlično ligaško formo in evropskim porazom. Toda četrtkova tekma proti Lillu je vzela veliko moči zeleno-belim, ki pa imajo dolgo klop. Kako se bo odločil Zoran Zeljković, ki je z Olimpijo osvojil 13 od 15 točk. Ljubljančani še niso prejeli gol pod njegovim vodstvom. Kako se bo zeleno-belih lotil šampionski trener Ante Šimundža, ki ima pri prenovi moštva težave, a pričakovane. Močnejšega tekmeca Mariborčani še niso premagali. V Ljudskem vrtu tudi niso favoriti v velikem derbiju. Zadnji, letos pozimi je prinesel veselje v tabor ...