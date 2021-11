Zgodba legende: na poti od favele do Ljudskega vrta nastal vijolični junak

Brazilski nogometaš s slovenskim potnim listom, ki velja za enega najuspešnejših slovenskih nogometašev, je ob poslavljanju od kariere nogometnega igralca namenil Slovencem knjigo, v kateri razkriva svojo življenjsko pot, ki ni bila vedno postlana s cvetjem.

»V čast mi je, da lahko delim svojo zgodbo z vami. Ta ni bila vedno svetla, naredil sem tudi veliko napak in prestal številne preizkušnje. Upam, da se bodo lahko ljudje iz mojih napak učili,« je Marcos Tavares povedal na ponedeljkovi predstavitvi.

Knjiga, ki je izšla v sozaložništvu Založbe Pivec, Marcosa Tavaresa in Športne agencije Proelium, bo v torek na trgovskih policah, v spletni prodaji je že nekaj dni. Opisuje razvoj »od dečka, ki spi z žogo, do strelskega rekorderja slovenske lige, od favele do lige prvakov, od lakote do diete«.

»Že nekaj časa sem razmišljal, da bi ljudem povedal svojo zgodbo, in izjemno sem vesel, da je knjiga zdaj končno tukaj,« je še povedal naslovni junak: »Malo ljudi ve, kaj sem vse prestal, da sem lahko danes tukaj.«

Strelec številnih nepozabnih golov

Kapetan vijoličastih je najboljši strelec prve slovenske nogometne lige, igralec z največ nastopi in goli pri Nogometnem klubu Maribor, igralec z največ goli in nastopi na evropskih tekmah in tisti, ki je v slovenski ligi dosegel najhitrejši zadetek – v osmih sekundah.

»Vedno je možno uresničiti sanje. Ni pomembno, od kod prihajaš. Če trdo delaš, lahko dosežeš vse, kar si želiš,« je eden od citatov iz knjige. Nogometaševe misli, spomine in anekdote sta v knjižno obliko pretvorila pisatelja Janja Vidmar in Boštjan Narat.

»Zgodba tega človeka je tako izjemna, da sva bila potrebna kar dva pisatelja,« je povedala Vidmarjeva. Sama se je osredotočila na Tavaresovo življenjsko zgodbo, ki se začne v rodni Braziliji in sklene s prihodom v Maribor.

»Legenda, o kateri se pogovarjamo, ni samo nogometaš. Je tudi sin, oče, mož, prijatelj. Ima življenje tudi zunaj nogometnega igrišča,« pravi Vidmarjeva.

Narat je prevzel mariborski del njegovega življenja. »Bili smo res zelo dobro uigrana ekipa,« je povedala urednica Zala Stanonik.

Tavares pravi, da je v knjigi razkril stvari, ki jih do danes še ni povedal.

»Situacije, na katere nisem ponosen. Situacije, iz katerih je razvidno, da sem tudi jaz še kako krvav pod kožo,« je dejal.

V mestu ob Dravi igra že več kot 13 let. Letos je z Mariborom podpisal še zadnjo igralsko pogodbo, a naj bi tudi v prihodnje ostal v klubu in se ukvarjal z »usmerjanjem nove 'vijol'čne' generacije«.