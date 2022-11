Žila je vijoličastim zagotavljal mariborsko kri

Bil je neutrudni vezist s srcem, velikim kot Pohorje, in tehničnim znanjem ob boku največjim mojstrom jugoslovanskega nogometa v drugi polovici 60. in na začetku 70. let. Herbert Klančnik je skupaj s Tomislavom Prosenom in Zvonkom Breberjem tvoril fantastični trio na sredini igrišča, ki je navduševal množico štajerskih navijačev tudi v elitnem zveznem tekmovanju od 1967. do 1972. leta.

Njegova vsestranska igra je bila zelo prepričljiva, zunaj igrišč pa je ostal gosposko zadržan in skromen. V trenerski karieri je bil odličen vzgojitelj mladih nogometašev ter pronicljiv asistent v članskem nogometu in mladih reprezentancah Slovenije. Kot upokojenec le občasno zaide na tekme v Ljudski vrt, a se vsakdanjim nogometnim pogovorom v družbi nekdanjih soigralcev in prijateljev Vlada Faturja in Breberja preprosto ne more izogniti.

Novi svet na Braniku in v Ljudskem vrtu

»V nogometnem smislu me je vzgojila ulica. Cele dneve smo v drevoredu na Prešernovi, kjer smo živeli, nabijali žoge iz cunj ali nogavic, vse dokler ni nek fantič iz premožnejše družine prinesel pravo žogo iz usnja. Nogometa nisem imel nikoli dovolj, to je bila naša glavna zabava. Tako je bilo vse do devetega leta, ko so me prijatelji odpeljali na Branik. Tam je z nami delal gospod Kirbiš, ki je bil zakon tako za člansko kot za mlajše selekcije. V množici je prepoznal mojo nadarjenost in me kmalu preizkusil na tekmah. To je bilo zame nekaj popolnoma novega, odprl se mi je drug svet,« svoj vstop v čudoviti svet nogometa opisuje Herbert Klančnik, letnik 1943.

Kmalu je postal eden najvidnejših igralcev, kadetsko selekcijo je kar preskočil, saj je že kazal dovolj znanja in sposobnosti, da se je meril z mladinci. V tem obdobju (leta 1960) je nastal tudi NK Maribor, v katerem je omenjeni Kirbiš zbral igralce iz Branika, Železničarja in drugod ter sestavil nove ekipe bodočega paradnega konja slovenskega nogometa. »Z mladinskim moštvom smo takoj postali slovenski prvaki in kar precej nas je začelo resno trkati na vrata članske zasedbe. Leta 1962 nas je kar sedem začelo v elitni ekipi, ostala sva samo s Prosenom, drugi pa so se razkropili po drugih klubih. V moštvu je bila trdno zasidrana hierarhija, za vsakega se je točno vedelo, kam sodi. V slačilnico denimo nisem smel vstopiti, ne da bi potrkal in počakal, da me starejši igralci povabijo noter. Dobil sem svoj obešalnik v članski slačilnici in ta je ostal moj celo desetletje, ko sem nosil dres Maribora,« pripoveduje Klančnik, ki se ga je zaradi močno poudarjene žile na mečni mišici oprijel nadvse poveden vzdevek za vse življenje - Žila.

Po vojaškem brezdelju marš na prvo ligo

Nogometni razvoj je prekinilo služenje vojaškega roka v Travniku (BiH), njegovi spomini na aktivnosti v sivo-zeleni uniformi Jugoslovanske ljudske armade so prijetni. »Sicer se mi je obetalo dveletno služenje, toda vmes so vojaški rok skrajšali in sem se vrnil po 18 mesecih. Pa mi ni bilo nič hudega. Dobre odnose z oficirji sem zgradil že kar takoj ob pomembni zmagi na interni nogometni tekmi. Bil sem v pehoti, a sem v Travniku najbolje spoznal zakonitosti brezdelja v skladišču. Imel sem tudi privilegij, da sem pogosto hodil domov, nabralo se je kar 76 prostih dni. V klub sem se vrnil zelo dobro telesno pripravljen, v Ljudski vrt pa so že začeli prihajati igralci iz drugih republik: Vojislav Simeunović, Kajo Grubišić, Vito Marković, Mladen Kranjc, pa tudi Bogdan Pirc iz Celja. Ustvarjala se je ekipa za napredovanje v prvo zvezno ligo,« se spominja Žila, ponosni oče Igorja in Gorazda, ki mu s svojima družinama stojita ob strani ob nedavni izgubi žene in mame.

Spomini pa vseeno ostajajo sveži. V sezoni 1966/67 je sledil zgodovinski pohod proti elitnem tekmovanju, uvrstitev vanj so si Mariborčani pod dirigentsko palico hrvaškega trenerja Vladimirja Šimunića zagotovili že štiri kola pred koncem drugoligaškega prvenstva. Klančnik je bil eden izmed udarnih adutov moštva iz mesta ob Dravi, ki ga je spremljala tudi fanatična podpora navijačev. Sledila je petletna nagrada – igranje proti najboljšim v takrat po kakovosti peti ligi v Evropi. Po celi Jugoslaviji so znali na izust povedati enajsterico Maribora, ki je uprizorila podvig: Grloci, Bolfek, Simeunović, Grubišić, Sisgoreo, Maras, Binkovski, Prosen, Arnejčič, Kranjc, Klančnik.

Vijolični dres kot svetinja

»Vsaka domača tekma je bila resnično pravi nogometni praznik. Mesto je dihalo z nogometom in klubom. Mariborski navijači so bili vselej zelo zahtevni, a so te tudi znali ponesti, da si igral nad svojimi zmogljivostmi. Igralci smo bili spoštovani, zame pa je vijolični dres pomenil svetinjo ter hkrati privilegij in motiv, da sem na vsaki tekmi igral stoodstotno. V gosteh je bilo najlepše igrati proti največjim, torej proti Crveni zvezdi, Partizanu, Dinamu in Hajduku,« našteva žlahtni vezist Maribora, ki je enakovredno igral z levo in desno nogo, zaradi izjemnih fizičnih sposobnosti in nogometne inteligence pa je lahko igral na različnih položajih; od bočnega branilca do krilnega napadalca.

»Priprave in kondicijski treningi trenerja Šimunića so bili ubijalski. Sanjali smo vse okoliške vrhove, kamor smo tekli tudi v visokem snegu, da ne omenjam stopnic na Kalvarijo. Tudi zaradi tega so bile naše kariere krajše, saj je bilo zaradi brutalnih treningov veliko poškodb,« prizna Klančnik, ki je doživel šok leta 1973, ko mu je predsednik pokazal vrata, češ da si naj poišče drug klub. »Novi trener Marković je pripeljal kopico svojih igralcev iz Hrvaške in jaz sem izpadel črna ovca. Pozneje se mi je predsednik opravičeval, da so ga menda pretentali, toda tega nisem nikoli prebolel. Nov klub sem si načel v drugi avstrijski ligi, kjer sem po štirih sezonah končal igralsko kariero,« sklene Klančnik, ena izmed največjih legend Ljudskega vrta.

Nikoli ni gojil ambicij, da bi kot glavni trener vodil člansko zasedbo. Posvetil se je nogometnemu razvoju najmlajših, vzgojil je celo vrsto prekaljenih prvoligaških asov. Je pa trenersko znanje in izkušnje še obogatil kot pomočnik selektorjev Mahmuta Kapidžića in Janija Zavrla pri mladih reprezentancah Slovenije, z Marijanom Pušnikom je štiri leta sodeloval v Celju, asistiral pa je tudi soigralcu Branku Horjaku, ko je ta v krajših in nadvse zahtevnih obdobjih vodil Maribor.