Prevozil rdečo luč, zdaj se bori za življenje

Nekdanji kapetan kolumbijske nogometne reprezentance Freddy Rincon je po prometni nesreči in operaciji v kritičnem stanju. Rincona, ki je v Evropi igral za Napoli in Real Madrid, so po nesreči zaradi hudih poškodb glave operirali in premestili na oddelek za intenzivno nego v bolnišnici Imbanaco v kolumbijski metropoli Cali.

Rincon in več drugih oseb je bilo poškodovanih v nesreči na jugu Calija, poročajo kolumbijski mediji, ki se sklicujejo na oblasti. Avtomobil, v katerem je sedel Rincon, je trčil v avtobus, piše nemška tiskovna agencija DPA.

»Fuerza Freddy (slov. moč, Freddy),« je na twitterju zapisal župan Calija Jorge Ivan Ospina: »Ves Cali vam pošilja vso svojo vero in energijo za vaše hitro okrevanje.«

Petinpetdesetletni Rincon skupaj s Carlosom Valderramo in Faustinom Asprillajo sodi v generacijo izjemnih kolumbijskih igralcev. Trikrat je igral tudi na mundialu – leta 1990, 1994 in 1998.

Freddy Rincon se je ponesrečil v domačem Caliju. FOTO: Paola Mafla/AFP

Zaslovel je z golom na svetovnem prvenstvu leta 1990 v Italiji. V podaljšku tekme skupinskega dela proti Nemčiji je Rincon poslal žogo v gol med nogami vratarja elfa Boda Illgnerja za 1:1. Njegov gol je popeljal Kolumbijo do napredovanja, sicer pa je za Kolumbijo zbral 84 nastopov.

V klubskem nogometu je Rincon med drugim igral za domačo Americo, brazilska Palmeiras in Corinthians, V Evropi pa za Napoli in Real Madrid.

»Vso moč pošiljamo Freddyju Rinconu, ki je bil danes udeležen v prometni nesreči. Pošiljamo mu spodbudo, da bo ta težki trenutek čim prej premagal,« so zapisali pri Realu.