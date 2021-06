Zmagujejo osvajalci – ozemelj in ljudi

V nadaljevanju preberite:



Bolj ko se svet, ljudje in kulture zbližujejo, bolj so v ospredju tisti, ki so se sposobni združiti v zmagovito in uglašeno skupnost. Prav takšno, kakršno ta trenutek na najmočnejšem in najvplivnejšem športnem bojišču, nogometnem, izkazujejo multikuti Francozi, soodločajoči sopotniki na evropskem razvojnem vlaku, na katerem so še vodilni vlakovodje Nemci.