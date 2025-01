Znani bodo klubi, ki so kršili finančna pravila

Elitna angleška nogometna liga bo v danes sprožila disciplinske postopke proti klubom, ki so v obdobju 2021–2024 kršili pravila o dobičkonosnosti in trajnosti (Profit and Sustainability Rules, PSR).

Vsi klubi, ki so v prvih dveh sezonah tega triletnega obračunskega obdobja zabeležili finančne izgube, so morali svoje računovodske izpiske za sezono, ki se je končala junija 2024, predložiti ligi do zadnjega dne preteklega leta.

Obračunsko obdobje zajema sezone 2021/22, 2022/23 in 2023/24. Klubi, ki bodo prejeli uradno obtoženi kršenja finančnega ferpleja, bodo imeli na voljo štirinajst dni za odgovor oz. pritožbo. Za tem bo neodvisna komisija individualno preučila primere v predvidenem dvanajsttedenskem postopku. V primeru pritožb bodo postopki vseeno zaključeni pred koncem aktualne sezone, ki se zaključi 24. maja.

Pretekli primeri in sankcije

V preteklih sezonah so nekateri klubi že občutili posledice strogega finančnega nadzora. Everton in Nottingham Forest sta bila januarja lani obtožena kršitev finančnih pravil. Ta določajo, da klubi v obdobju treh sezon ne smejo preseči dovoljenih izgub v višini 105 milijonov funtov. Ta meja se zniža za 22 milijonov funtov za vsako sezono, ki jo klub preživi zunaj najmočnejše angleške lige.



Najverjetenje bo kaznovan Leicester City. FOTO: Andrew Boyers/Action Images/Reuters

Everton je novembra leta 2023 prejel kazen odvzema desetih točk na lestvici zaradi kršitev, povezanih s sezono 2021/22. Po pritožbi so kazen znižali na šest točk odbitka.

Nottingham Forest je bil kaznovan z odvzemom štirih točk zaradi kršitev v sezoni 2022/23, Everton pa je za isto obdobje izgubil dve točki.



Dodatne izjeme pri finančnih pravilih Finančna pravila vključujejo določbe, ki omogočajo klubom, da nekatera vlaganja izločijo iz izračuna svojih izgub. Med te izjeme spadajo sredstva, vložena v infrastrukturne projekte, mladinske akademije, dobrodelne fundacije in ženski nogomet. S tem se spodbuja dolgoročni razvoj nogometa in širše družbene skupnosti.

Pričakovane nove obtožbe

Po poročanju angleških medijev je pričakovano, da bo med klubi, ki bodo prejeli obtožbe, tudi Leicester City. Lani je bil Leicester med tremi klubi, ki so bili obtoženi kršitev finančnega ferpleja, vendar je klub kazni ušel, ker v eni izmed treh obravnavanih sezon ni igral v najmočnejši angleški ligi.



Navijači Evertona so bili zaradi odvzema točk besni. FOTO: Paul Childs/Action Images/Reuters

Nova obtožba bi lahko resno vplivala na poslovanje kluba, zlasti v času zimskega prestopnega roka, ki je za mnoge klube ključno obdobje za okrepitev igralskega kadra.

Pravila finančnega fair playa so bila uvedena z namenom zagotavljanja finančne stabilnosti in poštenosti med klubi. S kaznovanjem kršiteljev želi elitna angleška nogometna liga ohraniti konkurenčno ravnotežje ter preprečiti dolgotrajne finančne težave, ki bi lahko ogrozile obstoj klubov.