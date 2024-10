Zvezdnik Manchester Cityja aretiran zaradi kraje telefona

Nogometaši so znani zbiratelji statusnih simbolov, med katere sodijo tudi najboljše pametne naprave, zato je bila toliko bolj presenetljiva novica, da so igralca Manchester Cityja Matheusa Nunesa v začetku septembra aretirali, ker je ukradel – mobilni telefon.

Po poročanju španskega časnika EL Mundo so 26-letnega Nunesa v nedeljo, 8. septembra, ob 5.30 zjutraj, pridržali in zaslišali v Madridu zaradi suma kraje telefona v nočnem klubu La Riviera. Kot se je izkazalo, ga je na stranišču diskoteke brez privolitve želel fotografirati 58-letni moški, nakar mu je jezni nogometaš iz rok izpulil telefon in mu ga ni vrnil.

Matheus Nunes je 24. septembra dosegel gol proti Watfordu v ligaškem pokalu. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Po prijavi je policija prišla na kraj dogodka in ugotovila, da ima v Braziliji rojeni portugalski reprezentant telefon še vedno pri sebi. Nadela mu je lisice in ga odpeljala na policijsko postajo. Po nekaj urah so ga ob posredovanju odvetnika izpustili. Nunesa čaka obtožnica in sodni postopek.

Nunes je od aretacije igral tekme z Brentfordom, Watfordom in včerajšnjo proti Slovanu iz Bratislave v ligi prvakov. V Manchester City je prišel lani iz Wolverhamptona za 64 milijonov evrov. Za ekipo Pepa Guardiole je odigral 35 tekem, dosegel gol in šest podaj.

Nunes se je spomladi veselil naslova prvaka v premier league. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Omenjeni konec tedna je bil reprezentančni premor, Nunes pa ni bil poklican za tekmi proti Hrvaški in Škotski v ligi narodov in si je očitno dal duška v španski prestolnici.