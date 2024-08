Carinijeva: Sem bojevnica, a udarec je bil premočan; Navratilova: To je moški

Rdeča nit olimpijskih iger v Parizu so tudi vroče debate glede udeležbe boksark, ki naj bi bili biološka moška in tako v nepravični prednosti pred preostalimi borkami. Če bi šlo za pikado, biljard ali denimo celo olimpijski panogi sabljanje in namizni tenis, duhovi ne bi bili tako razburjeni. V boksu pa veliko šteje surova moč in te imajo športniki s kromosomom XY in višjo ravnjo testosterona precej več kot tekmovalke s kromosomoma XX. Na krivico opozarjajo številne feministične skupine in znane osebnosti in sveta športa in politike.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je dovolil nastopa Alžirki Imane Khelif in Tajvanki Lin Yu-Ting, ki sta bili na lanskem svetovnem prvenstvu diskvalificirani, ker nista opravili testa za spol. Toda Mok od lani zaradi korupcije Svetovni boksarski zvezi (IBA), ki jo vodijo Rusi, ne priznava statusa krovne organizacije in ne upošteva njenih pravil.

Četrtkov dvoboj prvega kroga v kategoriji do 66 kilogramov je le še prilil olje na ogenj in potrdil argumente tistih, ki pravijo, da Khelifovi in Linovi ne bi smeli dovoliti tekmovati, ker sta pravzaprav moška. Italijanka Angela Carini je že po dveh prejetih udarcih po 46 sekundah predala dvoboj z Alžirko. Zavrnila je rokovanje z nasprotnico in se zgrudila v joku na sredini ringa. »Treniram z bratom, pogosto se borim z moškimi, ampak danes je preveč bolelo,« je dejala Italijanka.

Je prav, da Khelifova in Linova, ki se bori v kategoriji do 57 kilogramov, nastopata v ženski konkurenci? Bili sta udeleženki že pred tremi leti na OI v Tokiu in od nekdaj nastopata med ženskami. IBA, ki jo vodi Umar Kremljov, je odločitev glede nastopa na SP pojasnila takole: »Športnici nista opravljali testa testosterona, ampak jim je bil predpisan drug priznan test, pri čemer podrobnosti ostajajo skrivnost.«

Melonijeva: Dvoboj ni bil enakopraven

Turnir v Parizu poteka pod okriljem Moka, njegov predstavnik za stike z javnostjo Mark Adams je pojasnil, da sta obe »v potnih listih predstavljeni kot ženski«. Potni list je namreč edino merilo za določanje starosti in spola tekmovalcev. Po njegovih besedah vse boksarke na igrah v Parizu izpolnjujejo pogoje za nastop. Ob tem je poudaril, da je določanje meril ustrezanja določenemu spolu neverjetno zapleteno. Ni dovolj, da je nekdo videti kot moški, da ga označiš za moškega ...

To pojasnilo ni prepričalo italijanske premierke Giorgie Meloni, ki je ob obisku italijanskih športnikov v Parizu dejala, da dvoboj ni bil enakopraven. »Menim, da bi športnicam z moškimi genetskimi značilnostmi morali prepovedati nastop v ženskih kategorijah,« je dejala članica skrajno desne stranke Bratje Italije.

Posebna poročevalka Združenih narodov za preprečevanje nasilja nad ženskami Reem Alsalem je zapisala: »Ne Angela Carini ne druge športnice ne bi smele biti izpostavljene tovrstnemu fizičnemu in psihološkemu nasilju na podlagi svojega spola.« Oglasila se je tudi teniška legenda Martina Navratilova, ki je dejala, da gre za obžalovanja vreden primer in zatrdila, da je Khelif moški.

Pirc Musarjeva: Mok se mora soočiti

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar je ob posnetku dvoboja med Khelifovo in Carinijevo zapisala: »Ni prav, absolutno ni prav. In to nima nobene zveze z enakostjo spolov. Absolutno nobene. V konkretnem primeru se postavlja vprašanje, ali ima alžirska tekmovalka zaradi svojih telesnih predispozicij nesprejemljivo prednost. Takšna prednost pa nima povezave z enakostjo spolov in na to sem želela opozoriti. Zavedam se, da je to izjemno zapletena tema, vendar se bo moral Mok s tem soočiti in postaviti določena pravila,« je zapisala Pirc Musarjeva in pri tem obsodila napade na alžirsko boksarko zaradi njenega videza.

Olimpijski komite Alžirije je ostro zavrnil »zlonamerne in neetične napade nekaterih tujih medijev na našo ugledno atletinjo Imane Khelif«. Tajvanski predsednik Lai Ching-te je objavil: »Združimo se pri podpori za našo boksarko.«

Primer ni prvi v športu. Najbolj znana je agonija južnoafriške atletinje Caster Semenya, ki je osvojila zlati kolajni na OI 2012 in 2016, toda leta 2018 ji je Svetovna atletska zveza (IAAF) prepovedala tekmovati, ker je imela raven testosterona, kot jo imajo moški.

Carinijeva, 25-letnica iz Neaplja, ki je požela veliko sočutja in simpatij, je bila po porazu razočarana. »Nikdar v karieri še nisem prejela tako močnega udarca. Mislila sem, da imam zlomljen nos. V ring sem šla, da bi se poklonila očetu. Pravijo, da sem velika bojevnica, ampak to je bilo preveč, bala sem se za svoje zdravje.«

Žrtev zarote?

Khelifova je lani, ko je bila diskvalificirana tik pred finalom SP, trdila, da je žrtev zarote. V Parizu je po prvem dvoboju za BBC spregovorila le nekaj besed: »Tukaj sem, da osvojim zlato. Borila se bom z vsakim, premagala bom vse,« je dejala v dvorani Pariz Nord, kjer je imela ogromno podporo navijačev.

Nekatere boksarke pa so Khalifovo in Linovo vzeli za svoji. »Šla bom v ring in zmagala. Zaupam trenerjem in zaupam sebi,« je dejala Luca Anna Hamori, madžarska boksarka, naslednja tekmica Khelifove.