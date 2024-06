Dvojno slovensko zmagoslavje v Innsbrucku

Tekma za svetovni pokal na balvanih v Innsbrucku se je imenitno razpletla za slovensko zastopstvo. Olimpijska prvakinja Janja Garnbret je namreč potrdila vlogo favoritinje in slavila novo zmago, njen podvig pa je z drugim mestom v tirolski metropoli dopolnila komaj 17-letna Jennifer Buckley, za katero je bila to prva preizkušnja med elito.

Slovenskima plezalkama je družbo na odru za najboljše delala tretjeuvrščena Američanka Anastasia Sanders, ki je na nehvaležno četrto mesto potisnila Japonko Mao Nakamura, peta pa je bila Avstrijka Jessica Pilz. Na 13. mestu je končala tretja slovenska polfinalistka Katja Debevec.

Lucija Tarkuš je za eno mesto zgrešila polfinale, potem ko je v kvalifikacijaj pristala na 21. mestu. Sara Čopar je zasedla 47., Julija Kruder pa 57. mesto.

Izkazala se je tudi Jennifer Buckley. FOTO: Slobodan Miskovic

Lepa popotnica za Pariz

Garnbretova po slabih dveh mesecih in pol znova nastopa na tekmovanju svetovni pokal, ki zanjo predstavlja zadnji del priprav za olimpijske igre v Parizu, kjer bo v kombinaciji branila zlato kolajno iz Tokia 2021. »Zelo sem vesela, da sem zmagala, to je lepa popotnica za olimpijske igre v Parizu. Polfinalni nastop je bil težji od finalnega, kjer sem ostala zbrana do konca. Mlade tekmice prihajajo, sama nisem najmlajša, a se bom borila, da jih bom premagovala tudi v prihodnje,« je v izjavi za prireditelje povedala slovenska šampionka.

Med plezalci sta se od naših na balvanih v polfinale uvrstila Gregor Vezonik in Anže Peharc, v kvalifikacijah sta končala na devetem oziroma 13. mestu. Nastopila sta še Zan Lovenjak Sudar in Matic Kotar, a sta se s 27. in 57. mestom že poslovila od tekme. Kvalifikacije je dobil Francoz Samuel Richard.

Tekmovalni teden v Innsbrucku se bo nadaljeval jutri z moškim polfinalom (13.00) in finalom (19.30) na balvanih. V soboto in nedeljo bo na sporedu še preizkušnja v težavnosti. Kvalifikacije bodo v soboto ob 8.30, polfinale pa ob 19.40. Finale bo v nedeljo, za moške se bo začel ob 19.40, za ženske uro pozneje.