Evi napaka odnesla srebrno kolajno

Kajakašica Eva Terčelj je Sloveniji na olimpijskih igrah v Parizu priborila prvo uvrstitev med najboljšo deseterico. Zasedla je 7. mesto, višjo uvrstitev pa ji je preprečila velika napaka in posledično izguba časa. Kot sama pravi, je bila napaka tako velika, da ji je glede na zaostanke lahko odnesla tudi kolajno. Pozneje je analiza v primerjavi s hitrostjo zmagovalke Jessice Fox (Avt) pri teh vratih pokazala, da bi bila naša reprezentantka brez te napake srebrna.

»Ni mi uspelo ohraniti višine pred sedmimi vratci. Zato sem zamujala, vala mi ni uspelo ujeti, morala sem počakati na drugega. Potrudila sem se po najboljših močeh, nimam si česa očitati, zato sem zadovoljna in ponosna tudi na sedmo mesto. Zanj je bilo veliko odrekanja, veliko dela stoji za tem. Ni sicer kolajna, a je lepa uvrstitev, na tretjih olimpijskih igrah sem se prvič uvrstila v finale in na to gledam kot uspeh,» je dejala Terčeljeva.

Ljubljančanka je imela nekaj težav že v polfinalu, v katerem je na zahtevni, od kvalifikacij spremenjeni progi, zasedla 10. mesto. Slovenski navijači, ki jih je bilo na tribunah veliko, so nekaj časa trepetali, ko je prišla v cilj, sta morali pozneje zanjo zaostati dve tekmovalki.

V karieri ima praktično vse, manjka pa ji olimpijska kolajna. Za to bo imela v Parizu še eno priložnost v krosu, na katerega bo začela misliti že v ponedeljek. »Do zdaj sem bila stoodstotno posvečena le slalomu, o krosu začnem razmišljati jutri. Imam še eno priložnost za kolajno, če pa je ne bo, se svet ne bo podrl. Zadovoljna sem s svojim življenjem, v njem vsega ne moreš imeti. Mogoče pa bom na naslednjih igrah še poskušala, a do tja je še daleč,« se zaenkrat še ne misli vdati v boju za olimpijsko kolajno.