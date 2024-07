Jani Klemenčič z baklo tudi na Triglavu

V Parizu se bodo 26. julija začele olimpijske igre, v antični Olimpiji pa so 16. aprila prižgali olimpijski ogenj pred potjo olimpijske bakle do prizorišča iger. Dan pozneje, 17. aprila, je s tromeje Slovenije, Madžarske in Hrvaške, v občini Lendava, svojo pot po državi začela slovenska bakla in jo po obisku vseh občin končala 13. julija.

Popotovanje je končala na skrajnem severozahodu države. »Na zadnji dan poti se je slovenska bakla ponoči povzpela tudi na Triglav, obiskala Jesenice ter se popoldne od množice poslovila na Trgu olimpijcev v Mojstrani ... Ob koncu prireditve je ambasador bakle Jani Klemenčič simbolično sedel v kombi in se z baklo odpravil proti Parizu,« so zapisali v Olimpijskem komiteju Slovenije zadnje utrinke s poti.

Še drugič je po Sloveniji potovala slovenska olimpijska plamenica. Prvič je bilo to leta 2021 pred koronskimi igrami v Tokiu. Letos je bil njen ambasador nekdanji olimpijec, veslač Klemenčič. Bronasti v četvercu brez krmarja na OI v Barceloni leta 1992 je nasledil nekdanjo olimpijsko zmagovalko, judoistko Urško Žolnir Jugovar.

Bakla je tri leta po tokijskem prvencu drugič svoje trimesečno potovanje začela na vzhodu države. Potovala je po po vseh slovenskih občinah in zamejskih območjih ter širila olimpijski duh. OKS je v času popotovanja pripravil številne zabavne dejavnosti in nagradne igre tako za krajane kot za obiskovalce in nosilce bakle. Svojo pot je bakla premagovala na različne načine ter z zanimivimi prevoznimi sredstvi v rokah približno 10.000 nosilcev.