Zmagala za domovino ter 500 padlih športnikov, iz spalne vreče opazuje oblake

Čudovito pravljico na atletskem štadionu je spisala Jaroslava Mahučih, ki je v skoku v višino prinesla zlato olimpijsko kolajno Ukrajini in skupaj s tretjeuvrščeno Irino Geraščenko ovita v ukrajinsko zastavo odtekla častni krog na Stade de France. Gledalci so se priklonili junakinji, ki ima potencial, da postane legenda, kakršen je bil njen rojak Sergej Bubka.

Le mesec po ruskem napadu na Ukrajino, februarja 2022, je potovala tri dni z avtom, da je prišla na evropsko dvoransko prvenstvo v Beogradu in osvojila zlato kolajno. Morala je zapustiti svoj dom v Dnipru, mesto na vzhodu Ukrajine, ki je že dve leti in pol stalno oblegano, in se preselila k trenerju na podeželje.

