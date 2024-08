Kralj James pokazal svojo čustveno plat, Francozi umirajo za uspeh

V nadaljevanju preberite:

Kako je ameriški košarkarski as Lebron James videl polfinalno zmago nad Srbi, kaj je bil po njegovem ključ do uspeha za preboj v zaključni dvoboj olimpijskih iger v Parizu, koliko kolajn že ima 39-letni zvezdnik kluba Los Angeles Lakers z največje športne prireditve na svetu, koga je po razburljivi tekmi posebej pohvalil Kevin Durant, kaj »kralj James« pričakuje od velikega finala proti Francozom v dvorani Bercy, na kakšen način je domači selektor Vincent Collet ​motiviral svoje varovance pred polfinalno tekmo z Nemci, kaj jim je rekel pred začetkom dvoboja, kaj so mu skoraj v en glas odvrnili francoski košarkarji ...