Sanjska pogodba za finskega košarkarskega asa

Lauri Markkanen je spisal novo poglavje v zgodovini Finske. Potem ko je za pet let podaljšal pogodbo z vodstvom košarkarskega kluba Utah Jazz, bo postal doslej najbolje plačani športnik iz dežele tisočerih jezer.

Po večtedenskih pogajanjih, zaradi katerih je izpustil nedavne olimpijske kvalifikacije, v katerih so »Suomiji« v polfinalu turnirja v Valencii šele v zadnjih minutah tekme izgubili z gostitelji Španci (74:81), je Laurijev zastopnik Michael Lelchitski uskladil še zadnje podrobnosti glede podaljšanja sodelovanja s pristojnimi pri Utahu. V naslednjih petih letih bo finski as, ki je v prejšnji sezoni lige NBA v povprečju dosegal po 23,2 točke in 8,2 skoka, zaslužil kar 238 milijonov dolarjev (218 milijonov evrov).

Finski as Lauri Markkanen je prvi zvezdnik moštva Utah Jazz. FOTO: Dan Hamilton/Usa Today Sports

»Moram priznati, da mi je zelo odleglo. Tako sem dobil novo potrditev, kako močno mi v klubu zaupajo. Zdaj se bom lahko spet povsem osredotočil zgolj na igranje košarke na najvišji ravni,« je bil zadovoljen 27-letni Markkanen. V najmočnejši košarkarski ligi na svetu igra že od sezone 2017/18, v kateri je prestal ognjeni krst pri moštvu Chicago Bulls. Za Bike je igral do leta 2021, zatem je eno sezono nosil dres ekipe Cleveland Cavaliers, predlani pa je prestopil k Utahu. Za 213 cm visokega zvezdnika iz Vantaaja so se sicer resno zanimali tudi klubi San Antonio Spurs, Sacramento Kings in Golden State Warriors.

Med finskimi športniki je doslej največ zaslužil Kimi Räikkönen, svetovni prvak formule 1 iz sezone 2007, ki mu je v uspešni karieri na bančni račun priteklo skoraj 300 milijonov evrov.