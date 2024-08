Čudežni zasuk Srbov, Bogdanović zaupal, zakaj prvi zvezdnik ne govori z mediji

Izjemno razburljivo predstavo so v današnjem četrtfinalu olimpijskega turnirja uprizorili košarkarji Avstralije in Srbije, ki so se po podaljšku veselili zmage s 95:90. Na poti do polfinala so čudežno nadomestili razliko 24 točk (20:44), kolikor so že zaostajali v prvem polčasu.

Najzaslužnejši za uspeh Srbov, ki jim je med minuto odmora v prvem polčasu več krepkih namenil selektor Svetislav Pešić, je bil prvi zvezdnik moštva Nikola Jokić, ki je zbral 21 točk, 14 skokov in devet asistenc. Toda nato se je – kot že po prejšnjih tekmah – zavil v molk. »Govori samo z menoj,« se je pošalil Bogdan Bogdanović, ki je dodal 17 točk. Ob tem je še pripomnil: »Če v ligi NBA ne govoriš z mediji, dobiš kazen, na olimpijskih igrah pa teh ni. Zato Nikola tudi reče: 'Če mi ni treba govoriti z novinarji, tudi ne bom.'« V avstralski vrsti je bil sicer s 26 točkami najbolj učinkovit izkušeni Patty Mills.

Nemci (na fotografiji desno Dennis Schröder) so premagali Grke. FOTO: Aris Messinis/AFP

Po preobratu so zmagali tudi svetovni prvaki Nemci, ki so bili pred očmi legendarnega Dirka Nowitzkega s 76:63 boljši od Grkov, Francozi pa so pred svojimi navdušenimi navijači z 82:73 strli odpor Kanadčanov. V večerni tekmi so favorizirani Američani s 122:87 odpravili Brazilce. V polfinalu se bodo LeBron James & Co. pomerili s Srbi, gostitelji pa z Nemci.