Novi spodrsljaj francoskih prirediteljev

Prireditelji olimpijskih iger v Parizu se doslej še zdaleč niso izkazali za brezhibne. Novo napako so si privoščili pred košarkarsko tekmo med Južnim Sudanom in Portorikom v Lillu, pred katero so članom reprezentance iz Afrike, ki prvič sodeluje na največji športni prireditvi, začeli predvajati napačno himno.

Košarkarji Južnega Sudana so se na igrišču le začudeno spogledovali med seboj, sledili so žvižgi gledalcev. Po dobrih dvajsetih sekundah so organizatorji vendarle uvideli svoj spodrsljaj in nato zaigrali pravo himno. Napaka prirediteljev je očitno podžgala Afričane, ki so prikazali zelo dobro predstavo in se veselili zgodovinske prve zmage na olimpijskih igrah, potem ko bili z 90:79 boljši od Portoričanov.

Južni Sudan je bil ob ognjenem krstu na največji športni prireditvi boljši od Portorika. FOTO: AFP

2011. leta se je Južni Sudan osamosvojil od Sudana.

»Opravičujemo se za napako,« se je posula s pepelom Anne Deschamps, predstavnica za odnose z javnostmi pri prireditvenem odboru OI Pariz 2024. To sicer ni bil edini spodrsljaj francoskih organizatorjev na teh olimpijskih igrah. Med petkovim slovesnim odprtjem so, denimo, južnokorejsko ekipo predstavili kot reprezentanco Severne Koreje.