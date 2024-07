Najprej čoln v Črni gori, nato vrnitev v Pariz

V nadaljevanju preberite:

Olimpijske teniške predstave bodo letos še prav posebej zanimive, saj bo prizorišče znameniti Roland-Garros, kjer je vedno znova eden od štirih turnirjev za prestižni grand slam. Kako se je priprav lotil Novak Đoković in zakaj je tokrat prav posebej motiviran? Kako in kje je preživel kratke počitnice ter zakaj so oboževalci namigovali, da bi podobno kot v tenisu bil uspešen tudi v kajaku in kanuju? In kako je bilo glede Novakovega srečanja s prijateljico Marijo Šarapovo?