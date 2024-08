Mlada Rusinja izzvala Imane Khelif: Se spomniš najinega dvoboja?

Imane Khelif, novopečena olimpijska prvakinja v kategoriji do 66 kilogramov, je dobila novo-staro nasprotnico.

Azalija Amineva je vrgla rokavico izziva Imane Khelif. FOTO: Instagram A. A.

Pred dnevi, ko se je razvnela debata o upravičenosti nastopa 25-letne Alžirke na turnirju v Parizu, jo je prek družbenih omrežij izzvala ruska boksarka

»Pozdravljena, Imane ... Se spomniš najinega lanskega dvoboja v Indiji, kjer sem te poslala v nokdavn? Pripravljena sem ponoviti ta trenutek in te še enkrat poslati na tla. Na ta način bi ti rada vrnila za vsa dekleta, ki si jih premagala,« je 21-letna Rusinja vrgla rokavico izziva štiri leta starejši Afričanki.

Z njo se je – kot je omenila – pomerila na lanskem svetovnem prvenstvu v New Delhiju, na katerem je kljub nokdavnu izgubila po soglasni sodniški odločitvi. No, ta poraz so po rezultatih hormonskega testa naknadno spremenili v izid brez dvoboja, Khelifovo pa so diskvalificirali.

Amineva je tako uradno še neporažena; v svoji statistiki ima sicer 21 zmag, od katerih je šest dosegla s prekinitvijo.