Ogorčen tudi nekdanji hrvaški as: To je grozno in nevarno!

Med mnogimi, ki so se ogorčeno odzvali na odločitev pristojnih pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK), da na pariškem boksarskem turnirju dovolijo nastopiti tudi Lin Yu-Ting (do 57 kg) in Imane Khelif (do 66 kg), je tudi nekdanji hrvaški šampion Željko Mavrović. »To je grozno. Ne da se ne strinjam s tem, veliko več od tega. Ne morem verjeti,« je v pogovoru za televizijsko postajo RTL (oziroma VOYO) zmajeval z glavo 55-letni Zagrebčan.

Željko Mavrović zmajuje glavo zaradi pristojnih pri Mednarodnem olimpijskem komiteju. FOTO: Roman Šipić

Po njegovem Lin Yu-Ting (Tajvan) in Imane Khelif (Alžirija), ki so ju na lanskem svetovnem prvenstvu v New Delhiju diskvalificirali, ker naj ne bi izpolnjevali pogojev za nastop v ženski konkurenci, ne bi smeli boksati z drugimi dekleti. »Iskreno verjamem v boga, ki je ustvaril moškega in žensko, le-ta dva pa lahko spočneta novo bitje, znova fanta ali deklico. Kakorkoli sta se znanost in medicina ukvarjala s človekom, ga popravljala, sukala in vrtela, nikoli ne moreta spremeniti spola. Ta je kodiran v naši genetiki, zato se rodiš kot moški ali ženska,« se je razgovoril Mavrović.

Željko Mavrović (desno) je bil svojčas eden od najboljših težkokategornikov na svetu. FOTO: Alex Halada/Reuters

Razume ljudi, ki imajo s tem težave. »Ko se rodiš kot nekaj, imaš lahko probleme s tem, lahko jih imaš sam s sabo,, lahko stremiš k nečemu, toda dejstvo je, da si rojen kot takšen. In če potem moški pride v ženski svet, šport ... To je grozno, neprimerno in nevarno,« je bil brez dlake na jeziku nekdanji hrvaški as, ki je bil med letoma 1993 in 1998 eden od najboljših težkokategornikov na svetu. »Da se to dogaja na tako visoki ravni, kot so olimpijske igre, da to dovoljuje MOK, da se o tem sploh govori, kaj šele dovoljuje, me boli in prizadene kot človeka in športnika. In to v dno duše, ne le v srce!« je še poudaril Mavrović.

Carinijeva obžaluje svojo potezo Italijanska boksarka Angela Carini, ki je v Parizu po pičlih 46 sekundah predala uvodni dvoboj z Imane Khelif, zdaj obžaluje svojo potezo, da je po vdaji zavrnila rokovanje s tekmico iz Alžirije. »To ni nekaj, kar sem si želela storiti. V bistvu se ji želim opravičiti in tudi vsem drugim. Jezna sem bila, ker so se moje olimpijske sanje končale tako hitro. Če bi jo srečala znova, bi jo objela. Žalostna sem zaradi vse te polemike, žal mi je za tekmico. Če so se pri MOK odločili, da lahko tekmuje, to odločitev tudi spoštujem,« je povedala Carinijeva.