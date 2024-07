Olimpijska odprava je pripravljena, Pariz bo za slovenski šport srečen kraj

S predstavitvijo olimpijske reprezentance v Kopru se je, na morda najbolj vroč dan tega poletja, ko so se temperature na Obali približale 40 stopinjam Celzija, olimpijska vročica začela bližati vrhuncu. V misiji Pariz 2024 gre zdaj zares, za nekatere bo izkušnja v prestolnici prva v dolgi in, upajmo, uspešni karieri, spet drugi že zdaj sodijo v sam svetovni vrh. Tekmovanje pod olimpijskimi krogi ima v karieri vsakega športnika posebno mesto, tokrat bo to občutilo kar 90 slovenskih športnikov in športnic.

FOTO: Voranc Vogel

»Olimpijska kolajna mi je brez dvoma spremenila življenje, seveda tudi po finančni plati, pa tudi drugače, nisem si predstavljal, da je res takšna razlika med kolajno na svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah. Vnovični nastop sem si prislužil z odličnimi rezultati, že interne kvalifikacije so bile zelo zahtevne. Verjamem, da sem dobro pripravljen, zagotovo si želim, da bi spet posegel visoko,« je na sproščenem druženju z mediji nad portoroško obalo razlagal dobro razpoloženi Benjamin Savšek.

Zlati kanuist iz Tokia je vrhunec kariere že dosegel, a se s tem še ni zadovoljil. »Zagotovo bo zdaj drugače, ker grem na olimpijske igre kot prvak, a zato pritisk ne bo manjši, sam z doseženim še nisem zadovoljen, želim si še eno kolajno. Bi pa vsem športnikom svetoval, da skušajo tudi uživati, olimpijske igre so vendarle nekaj posebnega,« izkušeni 37-letni Savšek še ni potešil tekmovalnih ambicij.

FOTO: Voranc Vogel

Ob Savšku je bila v središču medijske pozornosti še ena nosilka zlatega odličja iz Tokia Janja Garnbret, večji del reprezentance pa vendarle tvorijo športniki, ki bodo v Parizu prvič okusili boje pod olimpijskimi krogi. Med njimi bodo odbojkarji, ki so medijske obveznosti zaradi Wagnerjevega memoriala na Poljskem izpustili, pa tudi številni tekmovalci v individualnih disciplinah.

Med njimi je atlet Matic Guček, ki se bo z elito v Parizu pomeril v teku na 400 metrov z ovirami. »Pritiska ne čutim, predvsem ponos in pričakovanje tega tekmovanja. Danes sem spoznal tudi Benjamina Savška, druženje z olimpijskim prvakom je še dodatna motivacija: če je uspelo njemu, zakaj ne bi tudi meni? Oba prihajava iz Slovenije,« dosežki rojakov hrabrijo tudi mlajši del reprezentance.

Privrženci so na Obali navdušeno pozdravili naše olimpijce. FOTO: Voranc Vogel

Večer v Kopru je minil slavnostno, zdaj je čas, da tudi rekordna slovenska odprava s športniki, ki bodo nastopali v kar 17 panogah, začne razmišljati o tekmovalnih ciljih. Te bodo, sodeč po optimizmu, ki je iz njih vel na Primorskem, zelo visoki.