Olimpijski prvaki z Brazilci, svetovni z Grki

Košarkarji Združenih držav Amerike so na olimpijskih igrah v Parizu na tretji tekmi dosegli še tretjo zmago. Tokrat so Portoriko ugnali s 104:83. Srbija je v tej skupini C ugnala Južni Sudan s 96:85. Četrtfinalni pari so Srbija – Avstralija, Nemčija – Grčija, ZDA – Brazilija in Kanada – Francija.

Američani so začeli rezervirano, odpisani Portoričani so namreč prvo četrtino dobili z 29:25. V drugi pa so stvari postavili na pričakovano mesto. Ta del igre so dobili z 39:16 in šli na glavni odmor z 19 točkami naskoka. Drugi polčas je bil povsem v domeni prvih favoritov turnirja, tako da je bil zmagovalec znan že precej pred zadnjo sireno.

Anthony Edwards je bil najboljši strelec tekme s 26 točkami, ki jih je dosegel v 17 minutah na parketu. Joel Embiid je dodal 15 točk, Kevin Durant pa 11. Pri Portoriku je Jose Alvarado vpisal 18 točk, Ismael Romero pa je 12 točkam dodal 10 skokov.

Obračun Srbije in Južnega Sudana je bil precej bolj izenačen. Večji del časa so bili Srbi sicer v rahli prednosti, v tretji četrtini so izenačili svojo največjo prednost dotlej, ko so povedli za devet točk, vendar je bila pred zadnjimi desetimi minutami razlika le še pet točk.

Na začetku zadnje četrtine se je afriška ekipa približala zgolj na točko, a je Srbija dobrih pet minut pred koncem tretjič na tekmi pobegnila za devet točk. Pozneje je prednost še povečala, slabe tri minute pred koncem je vodila za 17 točk, zmagovalec je bil tako znan.

Pri Srbiji sta prednjačila Bogdan Bogdanović s 30 točkami in osmimi podajami ter Nikola Jokić z 22 točkami in 13 skoki. Pri Južnem Sudanu sta po 17 točk dosegla Carlik Jones in Marial Shayok. Prvi je dodal še 10 podaj.

Četrtfinale bo v torek.