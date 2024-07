Projekcija kolajn: Američani bodo ostali na vrhu, velik skok Francije

Na olimpijskih igrah si mišice kažejo tudi športne in globalne velesile. Po projekcijah naj bi že osmič zapored največ kolajn osvojili športniki iz Združenih držav Amerike. Na drugem mestu bo Kitajska, na tretjem Velika Britanija in visokem četrtem gostiteljica Francija. Nastopilo bo le malo ruskih in športnikov, pa še ti kot neodvisni.

Slovenija? Po napovedih analitske hiše Nielsen oziroma njenega programa Gracenote, ki upošteva prejšnje olimpijske igre ter izide s svetovnih prvenstev, svetovnih pokalov in podobnih merodajnih tekmovanj od Tokia 2020, je ne bo med 30 najuspešnejšimi. Pred tremi leti je bila s petimi kolajnami, tremi zlatimi, ravno trideseta.

Velika Britanija je olimpijska velesila. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Po tej projekciji naj bi ZDA osvojile 123 kolajn (37 zlatih, 34 srebrnih, 52 zlatih), kar je deset več kot v Tokiu. Če bo res tako, bo to najboljši ameriški dosežek po letu 1984 v domačem Los Angelesu, kjer ni bilo tekmecev iz sovjetskega bloka. Največje mesto v Kaliforniji bo gostilo tudi naslednje poletne igre leta 2028. ZDA naj bi se okitile v 26 različnih panogah, treh manj kot v Tokiu, ko so postavile rekord. Največ žlahtne kovine naj bi si nabrale v atletiki in plavanju, skoraj polovico.

Kitajska bo ostala druga športna velesila. V Tokiu se je močno izboljšala v primerjavi z Riom 2016, kjer je osvojila »le« 70 kolajn. Pred tremi leti jih je zbrala 89. V Parizu naj bi bila podobno uspešna, program Gracenote ji napoveduje 87 odličij, udarne panoge bodo skoki v vodo, strelstvo, plavanje, dviganje uteži, namizni tenis, ritmična gimnastika in badminton. S 36 zlatimi kolajnami naj bi le za eno zaostala za ZDA. Morda ji bo v zadoščenje, da bo imela največ zmagovalcev.

Francija naj bi se izkazala. FOTO: Susana Vera/Reuters

Za dve kolajni pa naj bi izid poslabšala tudi Velika Britanija na tretjem mestu. V Tokiu jih je osvojila 64. To bi vseeno pomenilo, da bi že četrtič presegla mejo 60, potem ko jih je v Pekingu 2008 zbrala 51. Njena značilnost je razpršenost, kolajne naj bi si njeni športniki priborili v 21 panogah.

Francozi najbolje od leta 1900?

Kot je že običajno, se pričakuje, da bo največji skok naredila država gostiteljica. V Tokiu je Francija pred tremi leti zbrala 33 kolajn, v svojem glavnem mestu naj bi uspeh skoraj podvojila, program ji obeta 56 odličij. Skoraj trikrat več pa naj bi bilo zlatih: Tokio 10, Pariz 29. Francozi so bili trikrat zapored uspešni v od 15 do 19 panogah, ta številka naj bi narasla na 24, kar bi bil nacionalni rekord. To naj bi bile najuspešnejše igre za trikolore od leta 1900!

Po razočaranju v letih 2012 in 2016 naj bi se Avstralija vrnila med najboljšo peterico. Če bo res osvojila 48 kolajn, dve več kot pred tremi leti, bo to najboljši izplen po Atenah 2004. Največ bo odvisno od forme plavalcev.

Razumljiv padec naj bi doživela Japonska, ki je doma osvojila 58 odličij, tokrat ji napovedujejo 46. Zlata naj bi se skoraj prepolovila, s 27 na 15. Enak izkupiček napovedujejo Italiji, za katero so bile tokijske igre najuspešnejše, tokrat naj bi njeni športniki osvojili še šest kolajn več. Nemčija že desetletja nazaduje, preblisk je bil samo London 2012. Prejela naj bi 37 kolajn, le tri več od Nizozemske. Deseterico zaključuje Južna Koreja (29).

Kitajska dominira v BMX. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

V Tokiu je ruska olimpijska ekipa, ki ni nastopala pod državno zastavo, zasedla tretje mesto z 71 kolajnami, ampak zaradi ruske agresije na Ukrajino so športniki iz Rusije in Belorusije od leta 2022 izključeni iz skoraj vseh olimpijskih panog. Tisti, ki bodo lahko nastopili, bodo neodvisni, na primer v tenisu.

Več kot deset kolajn napovedujejo denimo Mad­žarski, kar 23, Španiji (18), Braziliji (16), Poljski (15), Danski in Turčiji (po 14), tudi Srbiji (11), Hrvaška pa naj bi jih osvojila devet, od tega tri zlate.

Slovenija velesila glede na velikost

Slovenija bo v Pariz poslala najštevilčnejšo reprezentanco doslej, prvič bo imela več kot eno ekipo v kolektivnih panogah, potem ko so se četrtič na OI uvrstili rokometaši ter prvič rokometašice in odbojkarji. Žal so brez vstopnice ostali košarkarji. Doslej je bilo največje število slovenskih športnikov 79 na OI 2004 v Atenah. Toda kvantiteta ni vedno kvaliteta. V Grčiji je Slovenija osvojila štiri kolajne, nazadnje v Tokiu s 54 športniki eno več, kar je bil najboljši izkupiček doslej.

Slovenija je bila med uspešnicami prejšnjih OI. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Naša država pa je prava velesila, če primerjamo število kolajn na število prebivalcev. V Tokiu je osvojila kolajno na 415.788 prebivalcev, kar jo je uvrstilo na sedmo mesto. Na prvem je bil San Marino s tremi odličji (eno na 11.310 prebivalcev), sledili so Bermudi, Grenada, Bahami, Nova Zelandija in Jamajka.

Težko je reči, ali bo Slovenija prvič presegla mejo petih kolajn na poletnih igrah. Gotovo je prva favoritinja za zlato Janja Garnbret, če bo imel dober dan, lahko zmaga tudi Kristjan Čeh v metu diska. Benjamin Savšek bo branil zlato v kanuju.

Adutov je še veliko v veliko panogah, denimo kolesarstvu, judu, tekvondoju, namiznem tenisu, na morju ..., vendar je konkurenca zelo huda in potrebne bo tudi nekaj sreče. Med ekipnimi panogami bi glede na jakostno lestvico na zmagovalni oder lahko stopili odbojkarji, manj verjetno rokometaši. Pustimo se presenetiti in predvsem – navdušiti ...