Pakistanskemu junaku 813 tisoč evrov nagrade

Da je Pakistan odličen v kriketu in hokeju na travi, vemo. Na olimpijskih igrah v Parizu pa se je zgodila prelomnica za to državo, atlet Aršad Nadim je namreč v metu kopja osvojil prvo posamično zlato lovoriko za to državo v zgodovini največje športne prireditve na svetu. Mož iz province Pandžab je v drugem poskusu šokiral tekmece, kopje je zalučal kar 92,97 metra daleč. Več o zmagovalcu, njegovi zanimivi življenjski zgodbi in o denarnih nagradah za uspeh, v članku.