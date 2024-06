Pariz v pričakovanju junakov, ki jim ni para

Boro Štrumbelj. FOTO: Blaz Samec

Poletne paralimpijske igre se vračajo v Evropo. Med 28. 8. in 8. 9. 2024 bodo po koncu olimpijskih iger še vedno vse oči uprte v Pariz, saj bodo potekale 17. poletne paralimpijske igre, na katerih se bo več kot 4400 parašportnikov in parašportnic merilo za 549 kolajn v 22 parašportih. Vodja slovenske paralimpijske odprave je dr. Boro Štrumbelj, njegova pomočnica je Jana Čander.

Podprite slovenske parašportnike s selfijem

Če vas bo v času do začetka paralimpijskih iger pot zanesla na Zaloško cesto v Ljubljani, se ustavite pred trgovino Lidl, kjer stoji odštevalnik, ki označuje, koliko dni nas loči do začetka teh iger.

Fotografirajte se pred odštevalnikom in posnetek delite na družbenih omrežjih s ključnimi sporočili o paralimpijskih igrah. S tem dejanjem boste pripomogli k prepoznavnosti paralimpijskih iger in slovenskih parašportnikov, podprli boste njihovo krovno zvezo – Zvezo za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite.

Zveza ŠIS – SPK in Lidl Slovenija že od leta 2016 sodelujeta pri različnih projektih, ki podpirajo slovenski parašport in spreminjajo zavest javnosti o vključevanju mladih invalidov v šport. FOTO: Lidl Slovenije

Lidl Slovenija želi z različnimi kampanjami ljudi navdušiti za šport in aktiven življenjski slog, posebej veliko pozornosti pa namenja športnikom invalidom in ozaveščanju o pomenu njihovih uspehov v svetu športa. Tako je že dolga leta zlati sponzor Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja (Zveza ŠIS-SPK), saj se v podjetju zavedajo, kako pomembno je graditi prepoznavnost parašporta v javnosti.

S podporo slovenskim paralimpijcem na paralimpijskih igrah, prirejanjem številnih dogodkov in aktivnosti za mlade invalide in njihove družine ter organizacijo strokovnih dogodkov, posvetov in pripravo strokovnih gradiv partnerstvo Lidla Slovenije in Zveze ŠIS-SPK presega okvire običajnega sponzorstva.

Kot oba partnerja poudarjata pri svojih aktivnostih, so parašportniki najprej športniki, ki s svojim pogumom, odrekanjem in vztrajnostjo lahko navdušijo čisto vsakega med nami, nas pritegnejo k športnim aktivnostim ali nas nagovorijo, da bolj aktivno spremljamo njihove podvige.

Najuspešnejše panoge: parastrelstvo, paraplavanje, paranamizni tenis in paraatletika

Živa Lavrinc, sinček Noah in partner Manfred Risse. FOTO: Antoni Cichy

Slovenski parašportniki in parašportnice dosegajo neverjetne uspehe, saj so doslej osvojili 53 paralimpijskih kolajn, 52 na poletnih igrah, eno na zimskih. Od tega je bilo kar 14 zlatih. Največkrat so bili na zmagovalnem odru v panogah parastrelstvo, paraplavanje, paranamizni tenis in paraatletika. V Tokiu pred tremi leti je Franček Gorazd Tiršek v parastrelstvu osvojil srebrno in bronasto odličje.

Franček Gorazd Tiršek. FOTO: Leon Vidic/delo

Nastop na letošnjih paralimpijskih igrah so si že zagotovili Živa Lavrinc, ki se bo v Pariz odpravila skupaj s prvorojencem, in Dejan Fabčič, oba v paralokostrelstvu, Franček Gorazd Tiršek v parastrelstvu in ženska reprezentanca odbojke sede. Nekaj se jih bo še do konca julija borilo za paralimpijsko vozovnico v Pariz. Med kandidati so Henrik Plank (paraatletika – met diska), Robi Kogovšek (paraatletika – tek na 400 m), Anej Doplihar (parakolesarstvo) in Ljubiša Gajić (paranamizni tenis) ter Nataša Bartol (boccia).

Parašportniki si od vsega najbolj želijo glasne podpore navijačev. Letos bo to spet mogoče. Na zadnjih poletnih paralimpijskih igrah v Tokiu so zaradi pandemije covida tribune samevale.

Dejan Fabčič. FOTO: Peter Giodani

Program, ki navdihuje in spreminja življenja na bolje

Kot se glasi eden od sloganov paralimpijskih iger – Spremembe se začnejo s športom – si tako Lidl Slovenija kot Zveza ŠIS-SPK želita mlade invalide navdihniti za šport. S tem se družba lažje reši predsodkov, s katerimi se soočajo športniki invalidi. Šport pri osebah s posebnimi potrebami spreminja življenje, omogoča vrhunske rezultate in boljšo kakovost življenja. Mladi invalidi, ki se ukvarjajo s športom, opažajo izboljšanje duševnega in telesnega zdravja, lažje se vključijo v družbo, postanejo bolj samozavestni in si ustvarijo širšo socialno mrežo, kar jim olajša vsakdanje življenje. Pridobijo pomembne veščine, kot so vztrajnost, timsko delo in premagovanje ovir. Tako imajo več možnosti za zaposlitev in navezovanje partnerskih odnosov.

Ženska reprezentanca odbojke sede. FOTO: Paravolley Slovenia

Lidl Slovenija in Zveza ŠIS-SPK sta leta 2017 skupaj zasnovala program Postani športnik, ki je namenjen vključevanju mladih invalidov v šport in spodbujanju otrok z invalidnostmi za šport. Velikokrat se namreč pokaže, da med invalidi šport ni dovolj dobro prepoznan kot element, ki jim lahko spremeni življenje na bolje. Ker razmere za vadbo niso povsod optimalne, so takšna sponzorstva še posebej dobrodošla. Program vključuje širok nabor pobud, dogodkov in delavnic, ki so namenjeni mladim invalidom in njihovim staršem, lokalnim športnim klubom, panožnim zvezam, društvom invalidov in podobno. Pomemben cilj je tudi povečanje nabora usposobljenih pedagogov, ki so vešči dela z otroki invalidi, in vzpostavitev kakovostne baze ponudnikov športnih aktivnosti za mlade invalide.

S kampanjo, ki slavi šport, do večje podpore parašportnikom

Športniki invalidi vsakič znova dokazujejo, da ustvarjajo boljši svet in so lahko vzor vsakemu izmed nas. FOTO: Lidl Slovenije

Lidl Slovenija navdihuje tudi z novo nacionalno kampanjo za promocijo slovenskega parašporta z osrednjim sporočilom »V športu mi ni para«, ki so jo pripravili v sodelovanju z Zvezo ŠIS-SPK.

Parašportniki v svetu športa pogosto niso obravnavani enakovredno, po eni strani niso deležni enake pozornosti, po drugi pa se njihovi dosežki še posebej poudarjajo zaradi njihovih telesnih omejitev. Kot pravijo vsi sodelujoči v kampanji – parastrelec Franček Gorazd Tiršek, paraplezalka Manca Smrekar, paraplavalec Gašper Glušič, paralokostrelka Živa Lavrinc, košarkar na vozičku David Škorjanc ter igralca odbojke sede Tija Vrhovnik in Matjaž Majdič, so vsi skupaj najprej športniki, ki si želijo vrhunskih rezultatov, srčnih navijačev in bučne podpore s tribun. To je tisto, kar daje dodatno vrednost njihovemu trudu in dosežkom. Kampanja opomni, da so odlike parašportnikov pravzaprav skupne vsem športnikom, kot take pa so nam lahko v velik navdih. Prav zato našim parašportnikom v športu resnično ni para. S tem dobi nov pomen tudi predpona para-, ki se je v javnosti na trenutke še vedno drži stigma.

