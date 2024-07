Slovenci proti kanadskemu sinu slovenske matere

V nadaljevanju preberite:

To so pač olimpijske igre. Tudi nore. Medtem, ko je bilo včeraj slovesno odprtje v Parizu in denimo odbojkarji in odbojkarice v dvorani (razumljivo) še niso začeli s svojima turnirjema, so ragbisti v različici s sedmimi igralci že odigrali skupinski in četrtfinalni del. Sledita še dve polfinali, tekme za odličja in drugo razvrstitev. Za ragbiste se bodo OI končale, kot bi tlesknil s prsti. Pred vsakim začetkom tekmovanja je veliko teorije, ko se stopi na igrišče, pa je treba pokazati prakso. Tako bo tudi s slovensko reprezentanco v odbojki, ki jo jutri v Parizu čaka uvodni nasprotnik v skupini A, Kanada. V članku preberite tudi o slovenski povezavi kanadskega kapetana Nicka Hoaga.